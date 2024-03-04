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Игры дружбы

4 марта, 14:06

Сорокин заявил, что гимнастки Аверины смогут поучаствовать в Играх дружбы

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Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин рассказал, что гимнастки Аверины смогут принять участие в Играх дружбы.

«Если они захотят участвовать, то запретить им будет трудно. Они смогут. Мы коммерческое соревнование, главные параметры турнира — это не юниорские соревнования и это не «Мастерс». Все, что между этими двумя началами, подпадает под наш диапазон», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверины завершили карьеру. По ее словам, гимнастки будут заниматься государственной деятельностью.

25-летние спортсменки являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Источник: ТАСС
Арина Аверина
Дина Аверина
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