Пловец Коротышкин считает, что Игры дружбы могут стать новой мотивацией для российских спортсменов

Серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Евгений Коротышкин высказался об участии отечественных спортсменов в Играх дружбы.

«Эти соревнования могут стать новой мотивацией для спортсменов. Россия как организатор много раз доказывала, что мы можем проводить соревнования на очень высоком уровне, когда уделяется пристальное внимание самому мероприятию. И спортсмены из других стран знают, как мы умеем проводить соревнования. К тому же, всегда мотивацией являются призовые за выигранные медали. Понятно, что они сейчас являются существенными, и, конечно, все спортсмены хотят участвовать в таких соревнованиях», — приводит «Газета.Ru» слова Коротышкина.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В декабре вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что большое количество стран проявляют интерес к турниру и планируют принять участие в нем.