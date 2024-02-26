Мартюк заявил, что с нетерпением ждет Игр дружбы
Центровой сборной России и «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк в интервью «СЭ» рассказал, что ждет высокую конкуренцию на Играх дружбы, которые пройдут в сентябре в Екатеринбурге и в Москве.
— Приезжать в сборную без особых целей и задач тяжело?
— Всегда классно быть в сборной. Мне все нравится: атмосфера, общение с тренером, партнерами по команде, борщ на базе в Новогорске... Плюс мы готовимся к Играм дружбы.
— С нетерпением ждете этот турнир?
— Конечно. Интересно, кто приедет. В составе национальной команды я играл только с Ираном и сербскими клубами. Игры дружбы — это большой международный турнир. Очень надеюсь, что будет серьезная конкуренция.
— Получается, у вас вся трехнедельная пауза в Лиге ВТБ была заполнена тренировками?
— Три дня отдохнули и начали подготовку ко второй части сезона. Потом я поехал на Матч звезд, оттуда — в сборную. Но не могу сказать, что сильно напрягались в Новогорске, большой нагрузки не было. Оттачивали комбинации, взаимопонимание. А отдыхать будем позже. Когда-нибудь. Да, когда занимаешься любимым делом и наслаждаешься процессом, то не чувствуешь усталости.