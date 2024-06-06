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Сегодня, 13:05

Легкоатлетка Макаренко: «Нам еще не сказали, что Игры дружбы отменяют. Говорят, чтобы готовились»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Самая быстрая женщина России Кристина Макаренко рассказала в интервью «СЭ» о главных стартах для легкоатлетов в этом сезоне.

— Какие ожидания от Игр БРИКС? Ждете какого-то особенного соперничества? Будут не самые сильные соперницы в мире, но, возможно, просто новые.

— Хочу пробежать быстро. Это все, что я ожидаю.

— Что для вас в этом сезоне важнее Игры БРИКС или чемпионат России?

— Все соревнования важны. Но все-таки чувство бега больше приходит к чемпионату России. Посмотрим, как пойдет. Игры БРИКС тоже важны.

— Как отнеслись к переносу Игр дружбы?

— Нам еще конкретно не сказали, что их отменяют. Сказали, чтобы готовились.

— Там можно было бы хорошо заработать. Мне кажется, что для лидеров в своих дисциплинах это должно быть важно, разве нет?

— Заработать — это здорово. Но я честно скажу, что у меня есть правило не думать о деньгах. Потому что когда ты начинаешь о них думать, то что-то постоянно случается, что-то не так происходит. Так со мной происходило, — сказала Макаренко «СЭ».

Кристина Макаренко после забега на&nbsp;Никольской. «Обидно смотреть международные соревнования, но мы, легкоатлеты, уже привыкли». Интервью самой быстрой женщины России
легкая атлетика
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