Карякина не оказалось в заявке на Игры БРИКС. Хотя сам гроссмейстер хотел в них участвовать

Трагедии из-за непопадания в команду вице-чемпион мира не делает.

Федерация шахмат России объявила состав нашей команды на Игры БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В заявке четыре гроссмейстера: Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина. Таким образом, в сборной не нашлось места для участника матча за звание чемпиона мира Сергея Карякина.

Неоптимальная форма

Карякин давно не выступает на международных турнирах. В 2022-м ФИДЕ дисквалифицировала гроссмейстера на полгода за публичную поддержку СВО. Однако, когда бан был снят, шахматист сам отказался участвовать в мировых соревнованиях в нейтральном статусе, заявив, что вернется в большую игру только под флагом России.

Игры БРИКС — соревнования особенные, тем более проходят в нашей стране. Поэтому Карякин изъявил готовность на них выступить. «Если будет такая возможность, я готов выступить за нашу страну и на Играх БРИКС, — говорил он в общении с «Р-Спорт» в апреле. — Я абсолютно спокойно проживу без участия в турнирах, которые проходят в западных странах. Тем более что я верю — в какой-то момент страны БРИКС будут более активно развивать формат спортивного сотрудничества. Если ФИДЕ когда-то допустит нас к участию в соревнованиях, то я, конечно же, с удовольствием сыграю за нашу страну. Я передал в Федерацию шахмат России, что если будет возможность моего участия во Всемирных играх дружбы, если я буду приглашен в команду, то готов сыграть за сборную России. И сейчас уже слово за нашей федерацией».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

По части Игр БРИКС ожидания гроссмейстера не сбылись. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев объяснил решение тем, что Сергей сейчас находится не в оптимальной форме. «К сожалению, он очень давно не играл в спортивные шахматы. В прошлом году он сыграл одну серьезную партию на чемпионате России, плюс на своем турнире «Шахматные звезды» последний раз выступил не очень удачно... Очевидно, Сергей находится далеко не в оптимальной спортивной форме, а для федерации задача на любом соревновании всегда одна — только победа», — приводит слова Ткачева ma tchtv . ru .

На самом деле текущий состав на Игры БРИКС не вызывает каких-либо споров, что в мужской, что в женской части. Владислав Артемьев является действующим чемпионом страны, бронзовым призером чемпионата мира по блицу. Успешно сейчас выступает и 22-летний Андрей Есипенко, собирая награды на российских и международных турнирах.

В Казани шахматисты разыграют шесть комплектов наград. В рамках Игр БРИКС пройдут личные и командные соревнования по быстрым шахматам и блицу. Шахматный турнир состоится в столице Татарстана с 17 по 22 июня.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Дорога в сборную не закрыта

Карякин встретил новость о непопадании в состав, находясь в Иркутской области. «Я отношусь к этому спокойно, если меня не пригласили в команду, то я не делаю из этого трагедии. Например, сегодня мы открыли в Братске очередной шахматный клуб Сергея Карякина, и буквально несколько минут назад я завершил проведение сеанса одновременной игры. Потому что у меня в любом случае очень много работы», — заявил гроссмейстер «Р-Спорт».

Это не значит, что теперь Карякин автоматом пролетает и мимо Игр дружбы, которые запланированы на сентябрь. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев даже объяснил, что нужно сделать гроссмейстеру, чтобы попасть на эти соревнования: «Дорога в сборную открыта для всех. У того же Сергея будет прекрасный шанс завоевать место в сборной по итогам суперфинала чемпионата России в августе — надо играть и показывать результат. К сожалению, два последних суперфинала Сергей пропустил по не совсем понятным причинам. Надеюсь, в этот раз он примет участие в соревновании, чем, безусловно, порадует поклонников своей игры. Пользуясь случаем, персонально приглашаю Сергея Карякина принять участие в главном шахматном соревновании — суперфинале чемпионата России по шахматам».