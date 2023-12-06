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Игры БРИКС

Сегодня, 20:15

Игры БРИКС 2024: даты и место проведения соревнования

Игры БРИКС 2024 начнутся в Казани 12 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

С 12 по 23 июня 2024 года в Казани (Россия) пройдут Игры БРИКС 2024. Как сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, в соревновательную программу состязаний войдут около 25 видов спорта.

Ожидается, что на Игры БРИКС 2024 в Казани приедут спортсмены из 50 стран. Приглашение получат страны, которые изъявили желание присоединиться к объединению — Казахстан, Мексика, Турция, Уругвай и ряд африканских стран.

БРИКС — межгосударственное объединение. С 2006 года в него входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, с 2011 года — ЮАР. С сентября 2023 года в союз вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Игры БРИКС 2024 планируют провести на 12 спортивных объектах в Казани. Соревнования завершатся за месяц до начала летней Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Евгения Чикунова. Чикунова едет за золотом в Дурбан, в Казани ожидается около 50 стран. Что ждать от Игр БРИКС
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