Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: итоговое положение

1 июня состоялись заключительные матчи предварительного этапа групп A и B чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия).

Сборная России разгромила Белоруссию (6:0) и другие результаты группы А можно посмотреть — здесь. В группе B — во вторник канадцы уступили Финляндии (2:3 Б), США победили Италию (4:2), а Германия обыграла Латвию (2:1).

3 июня, в четверг, команда Валерия Брагина сыграет против Канады в матче четвертьфинала ЧМ-2021.

Турнирное положение в группе A: Россия — 17 очков (7 игр), Швейцария — 15 (7), Чехия — 13 (7), Словакия — 12 (7), Швеция — 10 (7), Дания — 9 (7), Великобритания — 4 (7), Белоруссия — 4 (7).

Турнирное положение в группе B : США — 18 очков (7 игр), Финляндия — 17 (7), Германия — 12 (7), Канада — 10 (7), Казахстан — 10 (7), Латвия — 9 (7), Норвегия — 8 (7), Италия — 0 (7).

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира.