Воронков признан лучшим игроком сборной России в матче против Белоруссии
22:31
Сборная России по хоккею со счетом 6:0 обыграла команду Белоруссии в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира и заняла первое место в группе А.
Лучшим игроком российской командой в этом матче был признан нападающий Дмитрий Воронков. Он набрал 2 (1+1) очка.
Сборная России набрала 17 очков по итогам семи матчей и заняла первое место в группе А. В четвертьфинале чемпионата мира россияне встретятся с командой Канады, ставшей четвертой в группе B.
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