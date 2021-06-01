Воронков признан лучшим игроком сборной России в матче против Белоруссии

Сборная России по хоккею со счетом 6:0 обыграла команду Белоруссии в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира и заняла первое место в группе А.

Лучшим игроком российской командой в этом матче был признан нападающий Дмитрий Воронков. Он набрал 2 (1+1) очка.

Сборная России набрала 17 очков по итогам семи матчей и заняла первое место в группе А. В четвертьфинале чемпионата мира россияне встретятся с командой Канады, ставшей четвертой в группе B.