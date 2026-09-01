Быков поддержал решение ФХР подать апелляцию в CAS: «Надеюсь на положительный исход»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Федерации хоккея России (ФХР) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о продлении отстранения национальных команд от международных соревнований.

«Полностью поддерживаю руководство ФХР. Нельзя спускать на тормозах эту ситуацию, чтобы наши ребята в полной мере могли показать свои сильные стороны. В целом очень важно, чтобы лучшие хоккеисты соревновались друг с другом. Важно показать, что мы полностью не согласны с решением ИИХФ. Это спортивно-политический вопрос. И я очень надеюсь на положительный исход, чтобы наши спортсмены вернулись на международные соревнования, а болельщики в мири могли наблюдать за соревнованиями полноценно», — сказал Быков «СЭ».

Хоккейные сборные России всех возрастов по решению ИИХФ не допускаются на соревнования под эгидой организации с февраля 2022 года. В международной федерации изначальное решение и его продление на новые сезоны объясняют невозможностью обеспечить безопасность участников.