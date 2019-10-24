Михеев завел аккаунт в Twitter. Он назвал себе «СУПерменом»
08:51
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев завел аккаунт в Twitter. Он назвал себя «СУПерменом».
В нынешнем сезоне россиянин дебютировал в НХЛ. В 11 матчах регулярного чемпионата он набрал 7 (3+4) очков.
Также Михеев получил в Северной Америке прозвище «СУПермен». Все началось с того, как в одном из первых интервью он пожаловался на то, что в Канаде не принято есть супы, которые он так любит.
?— Ilya Mikheyev (@Souperman65) October 24, 2019
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