НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Михеев завел аккаунт в Twitter. Он назвал себе «СУПерменом»

08:51
Теги:

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев завел аккаунт в Twitter. Он назвал себя «СУПерменом».

В нынешнем сезоне россиянин дебютировал в НХЛ. В 11 матчах регулярного чемпионата он набрал 7 (3+4) очков.

Также Михеев получил в Северной Америке прозвище «СУПермен». Все началось с того, как в одном из первых интервью он пожаловался на то, что в Канаде не принято есть супы, которые он так любит.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир