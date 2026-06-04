Ремпал может заработать за сезон в «Салавате Юлаеве» до 110 миллионов рублей
Нападающий Шелдон Ремпал подписал новый однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым».
По информации «СЭ», базовая зарплата канадца составит 70 миллионов рублей за сезон, а с бонусами она может увеличиться до 110 миллионов. При этом 20 миллионов Ремпал получит, если наберет хотя бы одно очко в FONBET чемпионате КХЛ.
В сезоне-2025/26 канадец набрал 46 (15+31) очков в 38 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В 10 играх Кубка Гагарина Ремпал забросил 3 шайбы и отдал 8 результативных передач.
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|4
|4
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|2
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|0
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
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|3
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|2
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|4
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|1
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|3
|2
|1
|4
|4
|Торпедо НН
|3
|2
|1
|4
|5
|Шанхай Дрэгонс
|3
|2
|1
|4
|6
|Северсталь
|3
|1
|2
|3
|7
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|8
|Динамо М
|3
|1
|2
|2
|9
|Динамо Мн
|2
|0
|2
|2
|10
|Лада
|3
|0
|3
|2
|11
|Сочи
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|0
|2
|0
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|11.09
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|Лада – Торпедо НН
|- : -
|11.09
|19:00
|Нефтехимик – Автомобилист
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|11.09
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|Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|11.09
|19:30
|ЦСКА – Адмирал
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