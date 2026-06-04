Ремпал может заработать за сезон в «Салавате Юлаеве» до 110 миллионов рублей

Нападающий Шелдон Ремпал подписал новый однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

По информации «СЭ», базовая зарплата канадца составит 70 миллионов рублей за сезон, а с бонусами она может увеличиться до 110 миллионов. При этом 20 миллионов Ремпал получит, если наберет хотя бы одно очко в FONBET чемпионате КХЛ.

В сезоне-2025/26 канадец набрал 46 (15+31) очков в 38 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В 10 играх Кубка Гагарина Ремпал забросил 3 шайбы и отдал 8 результативных передач.

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