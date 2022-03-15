С «Ак Барсом» тренеру придется расстаться.

Придется перезагружаться в середняке или брать паузу?

Нет повести печальнее на свете, чем повесть про Дмитрия Квартальнова и Кубок Гагарина. По количеству побед в КХЛ 55-летний специалист уже обошел таких глыб, как Билялетдинов, Знарок и Быков, но конвертировать количество в золотое качество он не может уже восемь лет. Его команды были гегемонами в регулярке, выигрывали конференцию и регулярно считались фаворитами в рубке за кубок. Однако чемпионское шампанское самый побеждающий тренер лиги до сих пор так и не испил.

В начале 2010-х Квартальнов был одним из главных новаторов нашего хоккея, который в числе первых понял, что результат приносят не красивые раскаты и карусели в чужой зоне, а глубокий прессинг, постоянная беготня, объем катания и наигранные до автоматизма шаблоны. Именно после его подвигов со скромной и сенсационной «Сибирью», полностью доверившейся его идеям, в наш лексикон прочно вошли понятия «система» и «рельсовый хоккей», а коллеги смотрели на него как на законодателя мод. Тогда популярность Квартальнова было настолько велика, что его всерьез рассматривали в качестве нового главного тренера сборной.

В начале своего пути он действительно умел удивлять — коуч с неповторимой мимикой и кучей острых цитат за пазухой пачками заводил молодежь в состав, умел находить общий язык с лидерами и выстраивал швейцарский механизм с минимальным количеством мастеров. Даже в его ЦСКА, в который Квартальнова вытащили серьезные люди из «Роснефти», ужаснувшиеся от развалин, оставленных американцам Джоном Торчетти, креатива и игровичков было мало. Из мастеров в первый армейский сезон у него были только пиковые Радулов и Да Коста, а также зажегший под конец карьеры Игорь Григоренко — за ними же армия деревянных солдат имени Игоря Еронко.

Кубковый пазл у Квартальнова не сложился ни в ЦСКА, ни в «Локомотиве», ни в «Ак Барсе». И, кажется, везде у него была одна проблема — в регулярке его команды звенели, но в плей-офф им и его системе, базовые принципы которой вообще не менялись, не хватало гибкости. Годы шли, лига унифицировалась, соперники брали за основу его идеи и меняли их под изменчивый мир, но он сам топтался на месте.

Пока Квартальнов делал ставку на низкий прессинг, дикий темп чернорабочих нападающих и поджимал тех, кто пытается творить, другие топы научились подстраиваться под него и выходить из-под удушливого давления. В то время как остальные гранды рефлексировали, он верил в то, что рано или поздно система доведет его до конечной точки. И теперь после вылета от обескровленного «Авангарда» в первом раунде мало кто из менеджеров верит в него и готов дать ему команду с подпотолочным бюджетом.

Где может оказаться Квартальнов?

Кому теперь может пригодиться идеальный тренер для «Тоттэнхэма»? ЦСКА и «Локомотив» по понятным причинам сразу вычеркиваются из списка кандидатов. Ни москвичи, ни ярославцы не собираются менять своих главных тренеров — Сергей Федоров и Игорь Никитин как минимум на еще один сезон сохранят свои места. Камбэк на предыдущие места работы прямо сейчас возможен только в параллельной реальности.

«Авангард»? Зачем боссу омичей Александру Крылову тренер, которого его команда два года подряд выбивала из плей-офф, когда под боком у него есть вариант с молодым и прогрессирующим в штабе франкофона Дмитрием Рябыкиным?

Дмитрий Квартальнов. ХК «Ак Барс»

В «Магнитке» плотно присел Илья Воробьев, которого менеджерский тандем Ласьков — Гомоляко не собирается убирать даже в случае вылета во втором раунде. Да и сам Квартальнов после жизни в богемной Москве, уютном Ярославле и комфортной Казани вряд ли поедет в маленький рабочий городок на Урале.

«Салават Юлаев»? В Уфе вроде как ратуют за историческую идентичность и красивый хоккей — вы ведь помните, под каким сюрреалистичным предлогом с поста главного убирали Николая Цулыгина? В столице Башкирии до сих пор не готовы попрощаться со слегка безбашенным, но очень очаровывающим стилем. Так что этот вариант также отметается. И вряд ли после неизбежного ухода Томи Лямся уфимские боссы будут смотреть на апологета жестких схем и шаблонов.

Челябинск? Тоже нет. В «Тракторе» верят в Анвара Гатиятулина, и правильно делают. Если не в этом, то в следующем сезоне челябинцы должны окончательно созревать и добираться до финала.

А вот перманентно неадекватный «Автомобилист», где команду после отставки Билла Питерса доверили Николаю Заварухина, чье место на следующий сезон, казалось бы, было в полной безопасности, идеально подходит в качестве нового клуба Дмитрия Вячеславовича. Впрочем, назвать екатеринбуржцев топ-клубом язык не поворачивается. Здесь ради него и перспективного тренера на контракте уберут, и желаемых игроков на непомерно жирные контракты подвезут — все в стиле екатеринбуржцев.

Вот и источники «СЭ» подтверждают, что уральцы за спиной у Заварухина ведут переговоры с пока еще главным тренером «Ак Барса». Причем делают это уже не первую неделю. Но чего глобально можно ждать от его потенциального переезда в столицу Урала?

Перезагрузить «Автомобилист» по аналогии с ЦСКА образца 2014 года и привить ему свой хоккей Квартальнов вполне может. Да и проблемы с попаданием в плей-офф у него вряд ли возникнут. Но какими будут реалии лиги в следующем сезоне, не знает никто. Как решать проблему с отсутствием первого вратаря? За счет кого перестраивать действующий русский костяк, большая часть которого не способна «биться-бороться-втыкаться»? А главное — как поведет себя в свете последних событий основной спонсор екатеринбуржцев УГМК, который банально может начать сокращать непрофильные расходы и затягивать потуже пояса? Пока вопросов в разы больше ответов.

Квартальнов горит работой и не хочет брать отпуск. Однако сейчас куда полезнее ему будет не ввязываться в авантюру с «Автомобилистом», а сделать откат и выбить себе место в клубе для больших дел сенсацией с середняком, где давление будет в разы меньше. С другой стороны, и вариант с паузой, во время которой у него будет возможность посмотреть на хоккей с трибун и переосмыслить последние восемь лет работы, отметать не стоит — рефлексия никому из тренеров еще не вредила. А вот еще один неудачный плей-офф с дорогим проектом может окончательно выкинуть его из когорты топ-тренеров.