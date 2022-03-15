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Сегодня, 08:00

Самый побеждающий тренер КХЛ — до сих пор без кубка. Что будет дальше с Квартальновым?

Дмитрий Квартальнов может покинуть «Ак Барс»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Дмитрий Квартальнов.
Фото ХК «Ак Барс»
Дмитрий Квартальнов.
Фото ХК «Ак Барс»
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С «Ак Барсом» тренеру придется расстаться.

Придется перезагружаться в середняке или брать паузу?

Нет повести печальнее на свете, чем повесть про Дмитрия Квартальнова и Кубок Гагарина. По количеству побед в КХЛ 55-летний специалист уже обошел таких глыб, как Билялетдинов, Знарок и Быков, но конвертировать количество в золотое качество он не может уже восемь лет. Его команды были гегемонами в регулярке, выигрывали конференцию и регулярно считались фаворитами в рубке за кубок. Однако чемпионское шампанское самый побеждающий тренер лиги до сих пор так и не испил.

12&nbsp;марта. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; (Казань)&nbsp;&mdash; 2:0. «Ак Барсу» нужно менять почти все. С этой командой большего не достичь

В начале 2010-х Квартальнов был одним из главных новаторов нашего хоккея, который в числе первых понял, что результат приносят не красивые раскаты и карусели в чужой зоне, а глубокий прессинг, постоянная беготня, объем катания и наигранные до автоматизма шаблоны. Именно после его подвигов со скромной и сенсационной «Сибирью», полностью доверившейся его идеям, в наш лексикон прочно вошли понятия «система» и «рельсовый хоккей», а коллеги смотрели на него как на законодателя мод. Тогда популярность Квартальнова было настолько велика, что его всерьез рассматривали в качестве нового главного тренера сборной.

В начале своего пути он действительно умел удивлять — коуч с неповторимой мимикой и кучей острых цитат за пазухой пачками заводил молодежь в состав, умел находить общий язык с лидерами и выстраивал швейцарский механизм с минимальным количеством мастеров. Даже в его ЦСКА, в который Квартальнова вытащили серьезные люди из «Роснефти», ужаснувшиеся от развалин, оставленных американцам Джоном Торчетти, креатива и игровичков было мало. Из мастеров в первый армейский сезон у него были только пиковые Радулов и Да Коста, а также зажегший под конец карьеры Игорь Григоренко — за ними же армия деревянных солдат имени Игоря Еронко.

Кубковый пазл у Квартальнова не сложился ни в ЦСКА, ни в «Локомотиве», ни в «Ак Барсе». И, кажется, везде у него была одна проблема — в регулярке его команды звенели, но в плей-офф им и его системе, базовые принципы которой вообще не менялись, не хватало гибкости. Годы шли, лига унифицировалась, соперники брали за основу его идеи и меняли их под изменчивый мир, но он сам топтался на месте.

Пока Квартальнов делал ставку на низкий прессинг, дикий темп чернорабочих нападающих и поджимал тех, кто пытается творить, другие топы научились подстраиваться под него и выходить из-под удушливого давления. В то время как остальные гранды рефлексировали, он верил в то, что рано или поздно система доведет его до конечной точки. И теперь после вылета от обескровленного «Авангарда» в первом раунде мало кто из менеджеров верит в него и готов дать ему команду с подпотолочным бюджетом.

12&nbsp;марта. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; (Казань)&nbsp;&mdash; 2:0. «Ак Барс» расстался с мечтой. Классная команда и амбициозный тренер не выиграют Кубок Гагарина

Где может оказаться Квартальнов?

Кому теперь может пригодиться идеальный тренер для «Тоттэнхэма»? ЦСКА и «Локомотив» по понятным причинам сразу вычеркиваются из списка кандидатов. Ни москвичи, ни ярославцы не собираются менять своих главных тренеров — Сергей Федоров и Игорь Никитин как минимум на еще один сезон сохранят свои места. Камбэк на предыдущие места работы прямо сейчас возможен только в параллельной реальности.

«Авангард»? Зачем боссу омичей Александру Крылову тренер, которого его команда два года подряд выбивала из плей-офф, когда под боком у него есть вариант с молодым и прогрессирующим в штабе франкофона Дмитрием Рябыкиным?

Дмитрий Квартальнов. Фото ХК «Ак Барс»
Дмитрий Квартальнов.
ХК «Ак Барс»

В «Магнитке» плотно присел Илья Воробьев, которого менеджерский тандем Ласьков — Гомоляко не собирается убирать даже в случае вылета во втором раунде. Да и сам Квартальнов после жизни в богемной Москве, уютном Ярославле и комфортной Казани вряд ли поедет в маленький рабочий городок на Урале.

«Салават Юлаев»? В Уфе вроде как ратуют за историческую идентичность и красивый хоккей — вы ведь помните, под каким сюрреалистичным предлогом с поста главного убирали Николая Цулыгина? В столице Башкирии до сих пор не готовы попрощаться со слегка безбашенным, но очень очаровывающим стилем. Так что этот вариант также отметается. И вряд ли после неизбежного ухода Томи Лямся уфимские боссы будут смотреть на апологета жестких схем и шаблонов.

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Челябинск? Тоже нет. В «Тракторе» верят в Анвара Гатиятулина, и правильно делают. Если не в этом, то в следующем сезоне челябинцы должны окончательно созревать и добираться до финала.

А вот перманентно неадекватный «Автомобилист», где команду после отставки Билла Питерса доверили Николаю Заварухина, чье место на следующий сезон, казалось бы, было в полной безопасности, идеально подходит в качестве нового клуба Дмитрия Вячеславовича. Впрочем, назвать екатеринбуржцев топ-клубом язык не поворачивается. Здесь ради него и перспективного тренера на контракте уберут, и желаемых игроков на непомерно жирные контракты подвезут — все в стиле екатеринбуржцев.

Вот и источники «СЭ» подтверждают, что уральцы за спиной у Заварухина ведут переговоры с пока еще главным тренером «Ак Барса». Причем делают это уже не первую неделю. Но чего глобально можно ждать от его потенциального переезда в столицу Урала?

10&nbsp;марта. Казань. &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; (Казань)&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; 4:3 ОТ. Самая жаркая серия плей-офф КХЛ — это угрозы и обвинения. Канадский тренер пугал соперника расправой!

Перезагрузить «Автомобилист» по аналогии с ЦСКА образца 2014 года и привить ему свой хоккей Квартальнов вполне может. Да и проблемы с попаданием в плей-офф у него вряд ли возникнут. Но какими будут реалии лиги в следующем сезоне, не знает никто. Как решать проблему с отсутствием первого вратаря? За счет кого перестраивать действующий русский костяк, большая часть которого не способна «биться-бороться-втыкаться»? А главное — как поведет себя в свете последних событий основной спонсор екатеринбуржцев УГМК, который банально может начать сокращать непрофильные расходы и затягивать потуже пояса? Пока вопросов в разы больше ответов.

Квартальнов горит работой и не хочет брать отпуск. Однако сейчас куда полезнее ему будет не ввязываться в авантюру с «Автомобилистом», а сделать откат и выбить себе место в клубе для больших дел сенсацией с середняком, где давление будет в разы меньше. С другой стороны, и вариант с паузой, во время которой у него будет возможность посмотреть на хоккей с трибун и переосмыслить последние восемь лет работы, отметать не стоит — рефлексия никому из тренеров еще не вредила. А вот еще один неудачный плей-офф с дорогим проектом может окончательно выкинуть его из когорты топ-тренеров.

Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
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1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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Металлург - Авангард
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3. Авангард - Металлург
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4. Авангард - Металлург
0 - 0
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
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2. Сал. Юлаев - Сибирь
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Трактор - Нефтехимик
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1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
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2 - 3
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
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2. ЦСКА - Локомотив
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1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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