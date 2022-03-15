Самый побеждающий тренер КХЛ — до сих пор без кубка. Что будет дальше с Квартальновым?
Придется перезагружаться в середняке или брать паузу?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть про Дмитрия Квартальнова и Кубок Гагарина. По количеству побед в КХЛ 55-летний специалист уже обошел таких глыб, как Билялетдинов, Знарок и Быков, но конвертировать количество в золотое качество он не может уже восемь лет. Его команды были гегемонами в регулярке, выигрывали конференцию и регулярно считались фаворитами в рубке за кубок. Однако чемпионское шампанское самый побеждающий тренер лиги до сих пор так и не испил.
В начале 2010-х Квартальнов был одним из главных новаторов нашего хоккея, который в числе первых понял, что результат приносят не красивые раскаты и карусели в чужой зоне, а глубокий прессинг, постоянная беготня, объем катания и наигранные до автоматизма шаблоны. Именно после его подвигов со скромной и сенсационной «Сибирью», полностью доверившейся его идеям, в наш лексикон прочно вошли понятия «система» и «рельсовый хоккей», а коллеги смотрели на него как на законодателя мод. Тогда популярность Квартальнова было настолько велика, что его всерьез рассматривали в качестве нового главного тренера сборной.
В начале своего пути он действительно умел удивлять — коуч с неповторимой мимикой и кучей острых цитат за пазухой пачками заводил молодежь в состав, умел находить общий язык с лидерами и выстраивал швейцарский механизм с минимальным количеством мастеров. Даже в его ЦСКА, в который Квартальнова вытащили серьезные люди из «Роснефти», ужаснувшиеся от развалин, оставленных американцам Джоном Торчетти, креатива и игровичков было мало. Из мастеров в первый армейский сезон у него были только пиковые Радулов и Да Коста, а также зажегший под конец карьеры Игорь Григоренко — за ними же армия деревянных солдат имени Игоря Еронко.
Кубковый пазл у Квартальнова не сложился ни в ЦСКА, ни в «Локомотиве», ни в «Ак Барсе». И, кажется, везде у него была одна проблема — в регулярке его команды звенели, но в плей-офф им и его системе, базовые принципы которой вообще не менялись, не хватало гибкости. Годы шли, лига унифицировалась, соперники брали за основу его идеи и меняли их под изменчивый мир, но он сам топтался на месте.
Пока Квартальнов делал ставку на низкий прессинг, дикий темп чернорабочих нападающих и поджимал тех, кто пытается творить, другие топы научились подстраиваться под него и выходить из-под удушливого давления. В то время как остальные гранды рефлексировали, он верил в то, что рано или поздно система доведет его до конечной точки. И теперь после вылета от обескровленного «Авангарда» в первом раунде мало кто из менеджеров верит в него и готов дать ему команду с подпотолочным бюджетом.
Где может оказаться Квартальнов?
Кому теперь может пригодиться идеальный тренер для «Тоттэнхэма»? ЦСКА и «Локомотив» по понятным причинам сразу вычеркиваются из списка кандидатов. Ни москвичи, ни ярославцы не собираются менять своих главных тренеров — Сергей Федоров и Игорь Никитин как минимум на еще один сезон сохранят свои места. Камбэк на предыдущие места работы прямо сейчас возможен только в параллельной реальности.
«Авангард»? Зачем боссу омичей Александру Крылову тренер, которого его команда два года подряд выбивала из плей-офф, когда под боком у него есть вариант с молодым и прогрессирующим в штабе франкофона Дмитрием Рябыкиным?
В «Магнитке» плотно присел Илья Воробьев, которого менеджерский тандем Ласьков — Гомоляко не собирается убирать даже в случае вылета во втором раунде. Да и сам Квартальнов после жизни в богемной Москве, уютном Ярославле и комфортной Казани вряд ли поедет в маленький рабочий городок на Урале.
«Салават Юлаев»? В Уфе вроде как ратуют за историческую идентичность и красивый хоккей — вы ведь помните, под каким сюрреалистичным предлогом с поста главного убирали Николая Цулыгина? В столице Башкирии до сих пор не готовы попрощаться со слегка безбашенным, но очень очаровывающим стилем. Так что этот вариант также отметается. И вряд ли после неизбежного ухода Томи Лямся уфимские боссы будут смотреть на апологета жестких схем и шаблонов.
Челябинск? Тоже нет. В «Тракторе» верят в Анвара Гатиятулина, и правильно делают. Если не в этом, то в следующем сезоне челябинцы должны окончательно созревать и добираться до финала.
А вот перманентно неадекватный «Автомобилист», где команду после отставки Билла Питерса доверили Николаю Заварухина, чье место на следующий сезон, казалось бы, было в полной безопасности, идеально подходит в качестве нового клуба Дмитрия Вячеславовича. Впрочем, назвать екатеринбуржцев топ-клубом язык не поворачивается. Здесь ради него и перспективного тренера на контракте уберут, и желаемых игроков на непомерно жирные контракты подвезут — все в стиле екатеринбуржцев.
Вот и источники «СЭ» подтверждают, что уральцы за спиной у Заварухина ведут переговоры с пока еще главным тренером «Ак Барса». Причем делают это уже не первую неделю. Но чего глобально можно ждать от его потенциального переезда в столицу Урала?
Перезагрузить «Автомобилист» по аналогии с ЦСКА образца 2014 года и привить ему свой хоккей Квартальнов вполне может. Да и проблемы с попаданием в плей-офф у него вряд ли возникнут. Но какими будут реалии лиги в следующем сезоне, не знает никто. Как решать проблему с отсутствием первого вратаря? За счет кого перестраивать действующий русский костяк, большая часть которого не способна «биться-бороться-втыкаться»? А главное — как поведет себя в свете последних событий основной спонсор екатеринбуржцев УГМК, который банально может начать сокращать непрофильные расходы и затягивать потуже пояса? Пока вопросов в разы больше ответов.
Квартальнов горит работой и не хочет брать отпуск. Однако сейчас куда полезнее ему будет не ввязываться в авантюру с «Автомобилистом», а сделать откат и выбить себе место в клубе для больших дел сенсацией с середняком, где давление будет в разы меньше. С другой стороны, и вариант с паузой, во время которой у него будет возможность посмотреть на хоккей с трибун и переосмыслить последние восемь лет работы, отметать не стоит — рефлексия никому из тренеров еще не вредила. А вот еще один неудачный плей-офф с дорогим проектом может окончательно выкинуть его из когорты топ-тренеров.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -