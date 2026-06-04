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4 июня, 14:45

Морозов сообщил, что в КХЛ пока не ведут переговоров о матче с игроками НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига пока не ведет переговоров о проведении матча между игроками КХЛ и НХЛ.

По словам Морозова, на данный момент никаких обсуждений по организации такой встречи не идет, хотя сама идея выглядит привлекательной.

«Никакие переговоры по матчу не ведутся на данный момент. Было бы здорово, конечно. Но много чего было бы здорово. И в Олимпиаде участвовать тоже было бы здорово. Все ждут момента, когда нас допустят», — цитирует Морозова ТАСС.

Также глава КХЛ ответил на вопрос о том, смог ли бы обладатель Кубка Гагарина на равных соперничать с победителем Кубка Стэнли.

«Тяжело сказать. Надо попробовать сыграть. Но мы верим в своих ребят, верим в тот же ярославский «Локомотив», который в этом году показал удивительный результат», — отметил Морозов.

Идея проведения матча между представителями КХЛ и НХЛ обсуждается уже несколько лет, однако конкретных договоренностей между лигами пока нет.

В сезоне-2025/26 обладателем Кубка Гагарина стал «Локомотив». В финале ярославцы обыграли «Ак Барс» (4-2 в серии). В финале Кубка Стэнли-2026 встречаются «Вегас» и «Каролина» (1-0 в серии).

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Источник: ТАСС
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Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
НХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
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3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
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Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
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3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
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4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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Металлург Мг - Торпедо
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Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
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Автомобилист - Сал. Юлаев
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