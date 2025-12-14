Женская сборная Норвегии победила Германию и в пятый раз выиграла чемпионат мира

Сборная Норвегии обыграла Германию в финале женского чемпионата мира по гандболу-2025.

Встреча завершилась со счетом 23:20. Норвежки стали чемпионками мира в пятый раз в истории.

В матче за третье место Франция обыграла Нидерланды (33:31 ОТ).

Женский чемпионат мира по гандболу-2025 проходил в Германии и Нидерландах. Следующий ЧМ состоится в Венгрии в 2027 году.

Чемпионат мира. Женщины

Финал

Германия — Норвегия — 20:23 (11:11)

«Rotterdam Ahoy»