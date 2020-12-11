Россиянки спаслись за шесть секунд. Наши гандболистки вытащили ничью в матче с Францией

Подопечные Амброса Мартина сравняли счет в концовке ключевого поединка второго раунда (28:28) и сохраняют хорошие шансы на полуфинал.

Женщины. Чемпионат Европы. Второй групповой раунд

Группа I. Россия — Франция — 28:28

Этот чемпионат Европы по гандболу, несмотря на отсутствие на датских аренах зрителей, проходит в очень накаленной обстановке. Сначала журналисты конкурирующих стран старательно изучили соцсети наших игроков и нашли игру «передай ложку изо рта в рот». Затем обнаружили запрещенное рукопожатие вне чистой зоны с участием тренера россиянок Амброса Мартина, за что команда получила предупреждение. Ну а настоящий театр абсурда устроили организаторы турнира, которые всеми силами пытаются расчистить путь в полуфинал хозяйкам. Дания получила календарь с играми 11, 13 и 15 декабря. Россиянки посреди турнира узнали, что стартуют во втором групповом раунде 10 декабря, на следующий день играют с Францией, а затем три дня ждут датчанок.

Принципиальные соперники

И шансы затащить Данию в плей-офф, несмотря на их неудачный старт, еще были. Перед матчем с Францией расклад был таков: по 6 очков у Франции и России и 2 очка у датчанок с матчем в запасе. Поражение россиянок в пятницу делало последнюю встречу со скандинавками решающей. В такой ситуации вроде бы хороша была ничья, но и оформить ее в результативном гандболе сложно, «договорняком» в таком принципиальном противостоянии никто бы не рисковал, да и Франции она была куда выгоднее — свой матч с Данией они уже сыграли.

Вчерашняя игра наших с Черногорией получилась очень тяжелой — победа 24:23 на «флажке». Не менее сложно было и француженкам, у которых, разумеется, тоже неудобный календарь — они выиграли 26:25 у испанок. Тем не менее, Россия — Франция в нынешнем женском гандболе — почти классика. Именно они играли в финале Рио-2016, триумфальном для нас. Француженки взяли реванш в финале домашнего чемпионата Европы. Многие из тех составов у Франции остались в обойме. У нас перед этим турниром выбыли два творца бразильского успеха — Анны Сень и Вяхирева.

Россия космически стартовала

Вопреки ожиданиям тягучей игры в обороне старт матча получился сверхдинамичным. Россиянки к девятой минуте уже вели пять мячей — 12:7. Амброс Мартин феерил на скамейке, эмоционально отмечая практически каждый гол. На фланге солировала Манагарова. Но не первый раз на этом турнире преимущество удержать не удалось. К концу тайма француженки выправили положение, несмотря на привычно жесткую игру, приводившую к удалениям.

Сильный удар от одноклубницы Заади получила Макеева. Судьи даже смотрели повтор на предмет дисквалификации, но ограничились двухминутным удалением.

Здоровья, Макеша!#FRARUS — 15:18#зазолотомевропы#handballRussia #EHFEuro2020 pic.twitter.com/ITrQBTZ8yu — Гандбол России (@rushandball) December 11, 2020

В одном из моментов Макеева получила в нос и закровоточила. Соперницы играли четыре минуты в меньшинстве, но умудрялись продолжать камбэк благодаря замене вратаря на полевого в атаках. И все-таки концовка осталась за нашими — француженок красиво наказала за риск наш голкипер Калинина. За несколько секунд до перерыва она бросила мяч от ворот до ворот и попала — 19:17. Интересно, что у соперниц в воротах со старта появилась Глозе — вместо лучшего вратаря предварительного раунда Дарле.

Французские СМИ в перерыве призывали активизировать игру. И во втором тайме россиянки начали хватать удаления, и это не могло не сказаться на счете. Нас до поры до времени спасали дальние броски по «девяткам» Скоробогатченко, но ощущалось, что физически россиянки подсели. Красноречивая статистика гласила, что россиянки сделали почти 800 передач против 500 у Франции — в попытках вскрыть эшелонированную и атлетичную оборону.

L'Equipe.

В нужный момент у нас заработал центр

У нас часто принято обращать внимание на обилие в сборных Франции игроков, которые родились вне страны. Здесь ситуация другая — лидеры Нзе Минко и Уголен представляют второе поколение переехавших когда-то в Пятую республику семей. У первой — габонские корни, у второй — гваделупские, как и у Канор. Но чего скрывать, большинство полевых игроков на площадке представляли хорошо сложенные темнокожие девушки. Надеемся, после скандального матча футбольной Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» об этом еще можно упоминать.

Но играли француженки прекрасно. Уголен красиво поразила угол наших ворот с «вертушки» и вывела своих вперед. Очень удачно Оливье Крембольц выпустил Канор, которая снайперски стреляла с девяти метров. Наши справлялись с ролью догоняющих. Периодически помогала бригада португальских судей, девушек из Португалии. Они просматривали и наши фолы в защите, и чужие. В нужный момент у нас заработал центр, и Бобровникова и Макеева положили несколько важных мячей.

Решалось все, как и должно быть в гандбольной классике, на последней минуте. Нашим без тайм-аута надо было отыграть один мяч — и Фомина, подменившая на правой бровке Манагарову, справилась с задачей. Всемером, сняв вратаря, россиянки добыли ничью — 28:28.

Но расслабить в борьбе за выход в полуфинал она не должна. Датчанки вечером играют со шведками и в случае победы подбираются к нашим на расстояние 3 очков с игрой против Испании в запасе. Скорее всего, все решится в последнем матче группы Дания — Россия в Хернинге 15 декабря в 22.30 по московскому времени.