Загитова поучаствовала в благотворительной акции на Играх будущего в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в благотворительной акции «Шаги добра» в рамках Игр будущего 2024 в Казани. Церемония открытия соревнований состоится в среду, 21 февраля, в международном выставочном центре «Казань экспо».

В рамках акции Загитова на каблуках сделала три десятка шагов в специальном симуляторе, каждый шаг приравнен к 100 рублям. После мероприятия фигуристка сделала несколько фотографий с поклонниками и раздала автографы. С журналистами Алина общаться не стала.

Первый в истории международный мультиспортивный турнир Игры будущего проходит с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.