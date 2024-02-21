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Игры будущего

21 февраля, 19:02

Загитова поучаствовала в благотворительной акции на Играх будущего в Казани

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в благотворительной акции «Шаги добра» в рамках Игр будущего 2024 в Казани. Церемония открытия соревнований состоится в среду, 21 февраля, в международном выставочном центре «Казань экспо».

В рамках акции Загитова на каблуках сделала три десятка шагов в специальном симуляторе, каждый шаг приравнен к 100 рублям. После мероприятия фигуристка сделала несколько фотографий с поклонниками и раздала автографы. С журналистами Алина общаться не стала.

Первый в истории международный мультиспортивный турнир Игры будущего проходит с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.

Игры будущего пройдут в&nbsp;Казани в&nbsp;феврале. Игры будущего 2024: основная информация
Алина Загитова
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