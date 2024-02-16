В РУСАДА ответили на вопрос о допинг-тестировании на Играх будущего

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова ответила на вопрос «СЭ» о допинг-тестировании на Играх будущего в Казани. Ранее заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Михаил Леонов заявил журналистам, что на соревнованиях в формате фиджитал Игры будущего не будут проводиться допинг-тестирования.

«Будет ли допинг-контроль на соревновании или нет, знает только РУСАДА. Мы никогда не раскрываем информацию о планах тестирования. Если организатор соревнований не заключил контракт на тестирование, то это вовсе не означает, что наши инспекторы не приедут на это соревнование. Национальная программа тестирования реализуется прежде всего за счет средств субсидии, и только РУСАДА на основании международных стандартов и при помощи специальных программ определяет — кто и где будет протестирован. Такими же полномочиями по тестированию обладают международные федерации по видам спорта. К сожалению, это не первый случай, когда спортивные чиновники озвучивают свои предположения о наличии или отсутствии допинг-контроля на соревнованиях. Мы бы порекомендовали воздержаться от подобных высказываний», — сказала Логинова «СЭ».

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Мультиспортивный турнир пройдет в формате фиджитал, где сочетаются соревнования в физическом спорте и кибер-спорте.