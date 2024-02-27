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Прогнозы на спорт

27 февраля, 20:25

FONBET поддержал проведение Всемирного фестиваля молодежи

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С 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, спорта, образования, волонтерства и благотворительности.

Благотворительную помощь фестивалю окажет компания FONBET. Крупнейший букмекер России активно участвует в развитии и популяризации спорта в стране, поддерживает большое количество клубов и федераций, а также развивает благотворительную программу «ДоброFON», реализовавшую уже более 200 проектов.

Игры состоятся в соответствии с указом Президента Российской Федерации и станут платформой для популяризации международных соревнований «Всемирные игры дружбы», намеченных на сентябрь 2024 года.

В рамках фестиваля АНО «Оргкомитет «Всемирные Игры Дружбы» реализует спортивную программу с участием общероссийских спортивных федераций по видам спорта: баскетбол (3х3), велосипедный спорт (ВМХ), керлинг, бокс, дзюдо, самбо, айкидо, ушу, муайтай, киокушинкай, танцевальный спорт, спортивное программирование, многоборье ГТО. Кроме того, в рамках фестиваля будет организован Дом дружбы для гостей и участников фестиваля, пройдут пресс-конференции и мастер-классы.

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