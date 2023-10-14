Выпускники ЮФЛ помогли молодежной сборной России обыграть «Палмейрас»
Молодежная сборная России одержала победу над «Палмейрас» U20 (3:1) в товарищеском матче в городе Сан-Паулу (Бразилия) 13 октября.
В составе российской национальной команды голы забили выпускники ЮФЛ Александр Кокшаров, Дмитрий Кучугура и Игорь Дмитриев.
Российская молодежка проводит турне по Бразилии. 14 октября в 16.00 по московскому времени команда тренера Ивана Шабарова сыграет против «Сантоса».
Источник: https://yflrussia.ru/posts/1103268
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