Вспоминаем лучший гол в истории чемпионатов мира. Бергкамп роскошно забил Аргентине, хотя вообще не должен был играть

Все из-за фола на Михайловиче, который простили судьи.

Чемпионат мира-1998 — готовая коллекция легендарных событий: мы до сих пор вспоминаем удаление Бекхэма за тычок Симеоне, третье место Хорватии с Давором Шукером и дубль Зидана головой. А также великий гол Нидерландов в ворота сборной Аргентины — когда рубка за выход в полуфинал приближалась к развязке, а счет был равным (1:1). Франк Де Бур разглядел маневр Денниса Бергкампа и вырезал идеальную диагональ. Бергкамп обработал пас, эффектно убрал Роберто Айялу и вонзил мяч в сетку. Потрясающее мастерство. Как и работа комментаторов.

«Гол Аргентине был особенным для меня, — вспоминал Деннис. — Это результат многих часов работы с мячом, балансом и завершением атак. Мне не нужно было смотреть на мяч — я просто знал, что он был на ноге. И мог забить даже с завязанными глазами».

Мяч влетает в ворота сборной Аргентины. Фото Getty Images

Бергкамп известен не только благодаря невероятному хладнокровию, уникальной технике и качественному исполнению — вы точно знаете о его прозвище. Из-за аэрофобии Денниса прозвали «нелетучий голландец». В 1989 году в авиакатастрофе погиб его близкий друг Вирджел Юманкхан. Но боязнь полетов появилась лишь пять лет спустя, когда журналист, летевший одним рейсом со сборной Нидерландов на ЧМ-1994 в США, пошутил про бомбу в своей сумке.

«У меня есть проблема, и я должен как-то с этим жить, — признавался футболист. — Я ничего не могу с этим поделать — дело в психологии, и я не могу это объяснить. Я не летал на самолете в течение двух лет. Футбольная федерация Нидерландов и «Арсенал» с пониманием относились к этому. Мне нужна психологическая помощь. Я не могу летать. У меня паника. Причем она начинается за день до вылета».

Деннис Бергкамп в борьбе с соперником. Фото Getty Images

К счастью, страх полета не помешал голландцу оказаться во Франции летом 98-го. Правда, в полуфинале Бергкампа могло не оказаться, если бы в то время работал ВАР.

Преодолев непростую группу, Нидерланды попали в плей-офф на сборную Югославии. И чудом не остались в меньшинстве. В конце первого тайма Деннис открыл счет, после перерыва югославы отыгрались, а дальше случился эпизод, который мог лишить нас гола Бергкампа в четвертьфинале.

Деннис Бергкамп в матче со сборной Югославии. Фото Global Look Press

На 52-й минуте Югославия заработала пенальти: Предраг Миятович мощно пробил в перекладину, и голландцы тут же вынесли его на чужую половину поля. Бергкамп боролся до конца, но наткнулся на корпус Синиши Михайловича. Голландскому нападающему это не понравилось — сначала Деннис толкнуть Михайловича корпусом, сразу добавил локтем в голову, а вдобавок наступил на лежащего соперника. Испанский арбитр Хосе-Мария Гарсия Аранда не показал даже желтой карточки. Ассистент арбитра тоже промолчал, хотя все случилось прямо перед ним. Только югославы требовали немедленного удаления — но бесполезно.

«Не имею малейшего представления, почему я это сделал, — объяснил Бергкамп после матча. — Меня поразило собственное поведение».

«Очень глупо было это делать прямо перед лайнсменом, — поражался Франк Де Бур. — Нам повезло, что счет был 1:1, ведь Югославия не забила пенальти, а мы могли остаться в меньшинстве».

Сборная Нидерландов воспользовалась подарком арбитра и вышла в четвертьфинал благодаря голу Эдгара Давидса. Что было дальше, вы знаете — Аргентина и Нидерланды выдали триллер, в котором хватало эпохальных хайлайтов и помимо удара Бергкампа: штанги, удаления Артура Ньюмана и Ариоля Ортеги, куча красивых атак и, конечно же, классные голы.

«Деннис забил идеальный гол», — восхищался Рууд Гуллит.

А Бергкамп добавлял — помимо гола на 89-й минуте не стоит забывать про его результативную передачу на Клюйверта в начале игры.