«Пожимая руку Пеле, думал о том, как подольше ее не мыть!» Интервью легендарного Сандро Маццолы

«СЭ» поговорил с культовым полузащитником сборной Италии.

Сандро Маццола — культовая фигура в истории итальянского футбола. Во время чемпионата мира — 2006 легендарный полузащитник «Интера» и сборной Италии был колумнистом «СЭ», а в 1963 и 1970 годах играл против Пеле, скончавшегося 29 декабря на 83 году жизни...

Маццола, который с того самого ЧМ-2006 позволяет мне называть себя на ты, ответил на поздний звонок спецкора «СЭ» и поделился уникальными воспоминаниями о великом бразильце.

— Сандро, что первое пришло в голову при новости о смерти Пеле?

— Уходят люди из моей молодости... Наш мир покинул величайший из великих! Мне повезло играть против многих легенд. А некоторых я наблюдал вживую уже по окончании карьеры, включая, разумеется, и Марадону. Но Пеле — это Пеле. Второго такого не было и нет.

— Можешь пояснить?

— Это был не просто великий футболист. Это был гений, поцелованный Богом. Он сам по себе являл целую команду.

— То же самое многие говорят про Марадону.

— Я не спорю, что Марадона был великим игроком. И я понимаю, что многие сравнивают его по величию с Пеле. Но бразилец в моем понимании все равно выше. Хотя бы потому, что он трижды выигрывал чемпионат мира. А еще потому, что он был более цельным игроком, чем Диего. Например, у Марадоны не было такого убийственного удара головой, как у Пеле. Ты внимательно посмотри хронику тех лет — увидишь, как он выпрыгивал! Впрочем, ты ведь все равно не поймешь: надо было выйти на поле против Пеле, чтобы осознать его величие!

— Сколько раз ты играл против него?

— Если ничего не путаю в своем возрасте (8 ноября Маццоле исполнилось 80, — Прим. «СЭ»), то два. Первый раз — в товарищеском матче в Милане в начале 60-х, а второй — в финале чемпионата мира-1970.

— В мае 1963 года Сандро Маццола проводил свой первый матч в сборной Италии, а Пеле уже был мировой звездой, так?

— Ну да. Пеле к тому моменту уже дважды выиграл чемпионат мира. Когда мы перед началом игры построились в центре поля на «Сан-Сиро», то искали взглядом только его. Пожимая руку Пеле, я думал о том, как потом ее подольше не мыть!

Мы же все знали, кто такой Пеле, понимаешь? У меня до сих пор перед глазами эпизод из той встречи: я жду передачу от партнера и спокойно готовлюсь принять ее, а потом вдруг вижу перед собой бразильскую спину. Это был, разумеется, Пеле, который прочитал все заранее. А ведь про меня задним числом говорят, что я был одним из самых неплохих игроков в истории итальянского футбола, ха-ха!

Ну, гением был Пеле, что тут поделаешь? При этом в том матче против нас великий бразилец сыграл не более получаса — из-за травмы...

— Чем еще он поражал?

— Нам немало рассказывали про Пеле, а что-то мы видели и сами. Он мог очень лениво начать матч и вроде бы без пользы стоять на поле и препираться с партнерами. Но в какой-то момент вдруг превращался в дьявола и начинал делать то, что хотел. Он мог начать атаку из любой точки поля, его невозможно было остановить!

Дриблинг Пеле поражал воображение, а способность менять ритм атаки была на запредельном уровне. Соперник не знал, что он сделает в следующую секунду, да и он сам, возможно, этого не знал! Популярность Пеле зашкаливала — само участие в матче вызывало трепет у каждого соперника. Ну, как я могу объяснить это человеку, который видел Пеле только в хрониках?!

— Был ли у той вашей мощной Италии хоть какой-то шанс в финале ЧМ-1970?

— Если бы не наш знаменитый полуфинальный матч против Германии, шансов было бы больше. А так, конечно, не хватило сил... У нас не осталось энергии, чтобы до конца противостоять той великой команде. Для Пеле это был уже третий мировой титул, плюс его окружали звезды первой величины. Не просто так сборную Бразилии-1970 многие до сих называют сильнейшей в истории футбола.

— Те, кто помоложе, сравнивают Пеле с Марадоной. А кто постарше, говорят, что с ним мог сравниться Альфредо Ди Стефано.

— Я играл против Ди Стефано. Да, он был великим игроком, но все равно не сильнее Пеле. Ну не было такого гения, как Пеле, поверь ты мне!

— Сколько в бразильце было таланта, и сколько — трудолюбия?

— Понятно, что Пеле приложил немало трудолюбия к своему таланту, но именно талант там был на первом месте. Физически при этом бразилец выглядел совсем неплохо, но не имел выдающихся данных. Пеле крепко стоял на ногах, а когда его сбивали, он всякий раз поднимался. Это так, но все равно он был поцелован Богом от рождения!

— Доводилось пересекаться с Пеле за пределами поля?

— Не припомню такого. Но в моей памяти он в любом случае остался навсегда!

— В том самом товарищеском матче в Милане Италия победила — 3:0, а ты забил с точки. Но через полгода не реализовал пенальти в ворота Льва Яшина.

— Ну сколько раз я тебе уже говорил: ворота тогда казались мне такими маленькими, а Лев Яшин — таким большим! Еще и бутсы сидели не по ноге: так я и не забил вашему великому Яшину. Ну и славные же были времена, как ни крути! Вот только сегодня нас, свидетелей той великой футбольной эпохи, остается все меньше и меньше...