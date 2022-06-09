«Помог команде... умереть». 20 лет страшным погромам на Манежке

Ровно 20 лет назад — 9 июня 2002 года — сборная России уступила Японии в матче группового турнира ЧМ-2002 (0:1). То поражение вызвало массовые беспорядки в центре Москвы.

«Самый сильный и самый опасный? Харвин»

Чемпионат мира-2002. Финальный турнир. Группа Н

Япония — Россия — 1:0

Гол: Инамото, 51.

Япония: Нарадзаки, Мацуда, К.Наката, Миямото, Инамото (Фукуниси, 85), Х.Наката, Оно (Хаттори, 75), Миодзин, Тода, Судзуки (Накаяма, 72), Янагисава.

Россия: Нигматуллин, Ковтун, Никифоров, Соломатин, Онопко, Смертин (Бесчастных, 57), Семшов, Карпин, Титов, Измайлов (Хохлов, 52), Пименов (Сычев, 46).

Наказания: Пименов, 13. Миямото, 17. Соломатин, 38. К.Наката, 42.

Никифоров, 60. Накаяма, 90+1 (предупреждения).

Судья: Мерк (Германия).

9 июня 2002 года. Международный стадион «Йокогама». 66 108 зрителей.

В финальном турнире ЧМ-2002 команда Олега Романцева попала в один квартет с Тунисом, Японией и Бельгией. В первом туре, не показав на поле феерии, россияне довольно уверенно взяли верх над африканцами — 2:0. Далее предстоял матч с хозяевами турнира — японцами.

По сравнению с матчем против Туниса Романцев произвел только одну коррективу: Смертин вместо Бесчастных. Это значило, что команда будет играть, как и в ходе отборочного цикла, с одним нападающим. В данном случае Пименовым. Смертин занял привычную позицию опорного полузащитника, что позволило выдвинуться вперед Титову.

Первый опасный удар в матче остался за нами. Это молодой Измайлов с угла штрафной едва не поразил дальний угол. Нарадзаки провожал мяч взглядом, но он прошел в считаных сантиметрах от крестовины...

Японцы ответили спустя 12 минут, да как! Подключившийся в атаку защитник Кодзи Наката обыграл на фланге Соломатина и остро прострелил в центр. Нигматуллин в броске отбил мяч, который отскочил прямо на Хидетоси Накату. Лидер японцев, на наше счастье, пробил выше ворот.

«К сожалению, в передачах наблюдался большой брак. Особенно у Никифорова. Если Титов находил перспективные варианты, то Измайлов слишком увлекался обводкой на месте, и быстрые японцы мяч отбирали. Обозначилось их территориальное преимущество. Правда, обходилось без острых моментов», — писал корреспондент «СЭ».

Нашим атакам не хватало завершения. Правда, мы вполне могли рассчитывать на 11-метровый в ворота хозяев за пять минут до перерыва. Соломатин сделал забегание, получил передачу от Титова и ворвался в штрафную под острым углом к воротам. Защитник предпочел сделать пас в центр. А там Тода руками обнял Семшова за шею и уложил на землю. Рефери Маркус Мерк пенальти не назначил!

— Трудно добиться чего-либо при таком судействе, — грустно констатировал после игры Валерий Карпин.

— Почему игроки нашей команды не спорили с Мерком, когда тот в конце первого тайма не назначил очевидный пенальти за снос Семшова?

— А какой смысл? Вы же сами видели: это было бесполезно. Во всех спорных моментах, да и не в спорных тоже, он принимал решения в пользу одной и той же команды. Разумеется, не нашей.

— Вы возмущены арбитражем немецкого рефери?

— Из того, что я видел, это было худшее судейство на этом чемпионате.

— Перед матчем вы могли предположить, что подобное может случиться?

— Определенные сомнения были. Но я не ожидал, что судья будет так явно помогать хозяевам.

В 2014 году корреспондент «СЭ» поговорил о той игре с бывшим нападающим сборной Японии Макаси Накаямой.

— В том матче судья должен был назначить в наши ворота пенальти, — признал японец. — А из той вашей команды помню игрока под номером 8. Самый сильный, опасный. Его не забыть. Длинные светлые волосы. Бегал вот так, зигзагами — ших-ших-ших. Его звали Хар...Харвин... Карпин? Точно! Карпин!

Владимир Бесчатсных после упущенного момента. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Как же так, Володенька?!»

Сразу после перерыва россиянам удался неплохой выпад. Сычев сделал передачу на правый фланг Карпину, тот простреливал в центр на Измайлова — хавбеку не хватило доли секунды, чтобы переправить мяч в сетку.

Увы, ответ японцев вновь получился конкретнее. Левый защитник Кодзи Наката подключился в атаку, прострелил в нашу штрафную, где Янагисава в одно касание сбросил мяч под удар Инамото. Онопко не успел накрыть хавбека, который ударом в дальний угол не оставил шансов Нигматуллину — 1:0.

Романцев бросил в бой Бесчастных и Хохлова, убрав с поля Измайлова и Смертина. И этот дуэт организовал ответный гол. Но не на 100 процентов, а на 99... Хохлов, уверенно включившийся в борьбу, выиграл верховой мяч, и после его скидки Бесчастных вышел один на один с Нарадзаки. Вратаря он обыграл — оставалось поразить пустые ворота. Все уже предвкушали гол, однако мяч свалился у форварда с ноги, и тот сильно послал его в сетку ворот с внешней стороны.

На следующий день в «СЭ» вышел материал с заголовком: «Как же так, Володенька?!»

— Я увидел, что бить низом нельзя: к штанге катится защитник, — рассказывал Бесчастных в интервью нашему изданию. — Поэтому решил ударить верхом. И ошибся. Футболисты в таких случаях говорят: не исполнил.

— Может, решили, что мячу уже никуда не деться — вот он, в воротах?

— Нет: понимал, что нужно еще попасть. Одно дело — аккуратно, с зазором, катнуть мяч низом, и другое — при лимите времени подбросить его. Не скажу, что это было сложно. Повторись эта ситуация на тренировке, забил бы десять раз из десяти.

— Когда вы осознали, что промахнулись?

— Еще по полету мяча почувствовал, что — мимо. Нет, даже раньше — только ударил, сразу понял, что пробить так, как хотел, не получилось.

— Тяжело выходить на замену в таком матче?

— В тот момент не думал, тяжело это или нет. Желание было одно — помочь команде. И вот помог. Умереть.

Впрочем, времени, чтобы спасти матч, было еще предостаточно. Однако до финального свистка к голу ближе были японцы. Чего стоил только удар Накаты метров с 25 — Нигматуллин до мяча не дотянулся, нас спасла перекладина. Подопечные Романцева так ничего и не смогли придумать впереди.

Корреспондент «СЭ» вынес нашей команде вердикт: у сборной России не было плана Б:

«На укрепление тылов был отряжен еще и Карпин, в отличие от матча с тунисцами редко ходивший вперед. Да и Измайлов с Семшовым черновой работы не избегали, вследствие чего тактика игры от обороны поначалу приносила желаемые плоды. Но после пропущенного гола настало время отыгрываться, и вот тут-то выяснилось: к подобному повороту событий наша сборная не готова. Титов вновь ничем себя не проявил. Да и Сычев с Бесчастных, сменившие невыразительных Пименова и Измайлова, атакующий потенциал отнюдь не усилили — старший спартаковец запомнился разве что промахом по пустым воротам, а младший — неподготовленными дальними ударами, с которыми голкипер японцев шутя справлялся. Причем одноклубники играли неоправданно глубоко, да и взаимопонимания между ними не наблюдалось».

Карпин был уверен, что мы никак не заслуживали поражения.

— Считаю, уступили мы не по делу. У японцев был единственный момент, который они, на наше несчастье, использовали.

— Что не получилось у сборной России в матче с Японией?

— Самое главное — распечатать чужие ворота. По игре, повторюсь, мы хозяевам чемпионата не уступили.

С учетом неназначенного пенальти и 100-процентного момента у Бесчастных с Карпиным можно согласиться. Но игра сборной России вызвала серьезные вопросы.

Беспорядки в центре Москвы 9 июня 2002 года. Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Побоище на Манежке

При этом поражение, безусловно, нельзя было назвать катастрофой. Предстоял еще матч с Бельгией. Но то, что произошло в центре Москвы после финального свистка игры с японцами, затмило все...

В тот воскресный день футбол транслировали на четырех экранах — на Арбате, Поклонной горе, Триумфальной площади, но самая большая толпа скопилась на Манежке, примыкающей к Красной площади и Кремлю. Перед матчем свободно продавалось спиртное в бутылках.

На столичных улицах не ставили никаких магнитных рамок, не производили досмотр, и к середине дня на площади рядом с гостиницей «Москва» собралось около 15 тысяч человек. Сборище было абсолютно стихийным, и милиция совершенно не позаботилась о безопасности, перекрыв перекресток Моховой, Тверской улиц и Охотного ряда лишь за 10 минут до стартового свистка. Перед этим на экране демонстрировали отрывок из фильма «Большой Лебовски», где один из героев крушит автомобиль кочергой. Впоследствии многие восприняли тот ролик как призыв к действию. Сигналом к началу насилия на Манежке стала взорвавшаяся вдруг дымовая шашка, после чего о футболе просто забыли.

— Кашу заварили «карлики» — подростки от 13 до 17 лет, — через год после массовых беспорядков рассказывал «СЭ» фанат ЦСКА Владимир. — Они прекрасно знают фанатскую иерархию, но последние года три ей не подчиняются. Их стало слишком много — скажем, у того же ЦСКА организованных фанатов человек триста, и на общее количество — тысяч десять — этого явно недостаточно. На Манежной мы хотели их усмирить, и в первом тайме это вроде бы удалось. В перерыве они, и без того пьяные, добавили еще и с новыми силами бросились на тех, кто пытался им противостоять. Соотношение было примерно тысяча к двадцати, и нам пришлось ретироваться. Из-за того, что большинство организованных фанатов — равно как и милиция — на Манежной отсутствовало, «карлики» воспользовались безвластием. Их было где-то две трети от общего числа присутствовавших на площади (по официальным данным, общее число — 8,5 тысячи человек. — Прим."СЭ"). Они считали себя патриотами, а сами громили Москву. Небольшая часть «карликов» пошла даже на Красную площадь. На подступах к ней охрана их все-таки остановила, и больше попыток повторить штурм не было.

В огромный экран полетели бутылки. «Досталось» и витринам гостиницы «Москва». Видя свою безнаказанность и войдя в раж, толпа стала громить другие витрины, перевернула и сожгла несколько машин.

«События в Москве транслировали все японские телеканалы, и мы, естественно, их обсуждали, — рассказывал «СЭ» летом 2003 года Игорь Семшов. — Общим состоянием при виде горящих и перевернутых машин были шок и ужас. Честно скажу: вначале возникла мысль — может, и мы к этому причастны? Но, как позже удалось выяснить, игра была ни при чем. Не слишком глубоко разбираюсь в политических вопросах, но отсутствие милиции на таком массовом мероприятии прямо около Кремля — абсурд. Как такое вообще возможно? Я пришел к выводу, что это была спланированная акция, замешанная на политике. В Москву возвращаться не боялись — постоянно созванивались с родными и поняли, что эмоции пошли на спад. Даже трансляцию матча с Бельгией на той же Манежной было решено не отменять, и, несмотря на поражение, никаких эксцессов не было. В самолете из Токио, правда, у каждого переписали адрес — видимо, чтобы попросить участковых по месту жительства оберегать нас от неприятностей. Но я с семьей после возвращения на несколько дней уехал в другой город, а когда вернулся, все уже было спокойно».

Беспорядки в центре Москвы 9 июня 2002 года. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ» Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

В результате массовых беспорядков в центре Москвы пострадали 79 человек, 49 из них были госпитализированы. Среди пострадавших были и сотрудники милиции, 16 из них попали в больницы.

Один случай закончился летальным исходом.17-летний школьник Андрей Тружеников был убит — ударом ножа в сердце. Преступники до сих пор не найдены.

— Труженикова убили не фанаты — это точно, — утверждал в интервью «СЭ» в 2003 году фанат ЦСКА Владимир. — Те, кто участвует в фан-движениях, узнают себе подобных по одежде. Так вот эти люди — кажется, шестеро в возрасте от 20 до 25 лет — были одеты совсем иначе. По-бандитски.

— Что предшествовало убийству?

— На этих людей бросилась группа фанатов в возрасте от 18 до 20 лет, среди которых был и Тружеников. Причем у одного из фанатов уже было ножевое ранение. Видимо, в толпе парня ранили как раз будущие убийцы, и фанаты догнали их, чтобы отомстить. Вышло наоборот — я видел, как удары ножом получили еще двое. Тружеников — прямой в сердце, еще одному вспороли живот. Второй выжил, а Андрея (его имя и фамилию узнал только из газет) до больницы не довезли...

— Как произошло смертельное ранение?

— Убийца достал не простой нож, а тесак, — как показала медэкспертиза, он был более четырех сантиметров в ширину и около десяти в длину. И по виду оружия, и по характеру ранений не было похоже, что человек первый раз им воспользовался. Как только удар был нанесен, приятели Труженикова разбежались. Побежали и убийцы, а почти вся наша компания погналась за ними. Остались я и еще четверо, у кого есть навыки для оказания первой помощи.

Беспорядки в центре Москвы 9 июня 2002 года. Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

— Настичь преступников не удалось?

— Нет. Они действовали уверенно и смогли раствориться в толпе. Не помогло даже присутствие пяти омоновцев: мы увидели их неподалеку от места трагедии, и полковник тут же выделил нескольких сотрудников для поимки преступников. Но в такой толпе «растаять» за две минуты ничего не стоит.

— Труженикова можно было спасти?

— Мы попросили омоновцев как можно скорее вызвать скорую, что и было сделано. Но машина чуть-чуть не доехала — толпа разнесла ее. Тогда мы нашли попутку: кто-то из смотревших футбол успел-таки спасти свое авто. Окружили ее так, чтобы она не проехала, и объяснили водителю — человек погибает, его надо отвезти в больницу. В этой машине Андрей и умер. А те из наших ребят, кто ехал вместе с ним, на следующий день давали показания в прокуратуре.

Ответственность за бесчинства на Манежной площади собирались взвалить на футбольных хулиганов. После тех событий в прокуратуре давали показания все лидеры фан-движений, но наиболее серьезные не имели отношения к погромам.

Следователь Татьяна Гизатуллина, которая вела дело о тех беспорядках, сообщила «СЭ» в 2003 году, что 26 осужденных в возрасте от 15 до 30 получили от двух лет условного до семи лет реального срока по статье «Стихийно возникшие массовые беспорядки». Самый большой срок получил некий Сергей Русских, ранее судимый, которому инкриминировалось избиение людей.

— Среди осужденных есть как называвшие себя скинхедами, так и фанаты, и обычные люди, — говорила Гизатуллина. — Причем принадлежность фанатов к какому-либо клубу не имеет значения. В ходе следствия выясняли все подробности из жизни подозреваемых и знаем, кто из осужденных к какой фанатской группировке принадлежал. На основании полученных данных можно сказать, что со стороны какой-то из них не было ничего спланировано. Следствие ведется по статье «Стихийно возникшие массовые беспорядки».

После этих событий Госдума приняла закон о борьбе с экстремизмом, а насилие на стадионах резко пошло на спад — «креслопады» и побоища внутри арен прекратились.