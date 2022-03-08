Швейцарский суд требует 28-месячный срок для президента «ПСЖ» по делу о продаже прав на трансляцию ЧМ

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи обвиняется швейцарским судом по делу о коррупции. Суд требует назначить Аль-Хелаифи тюремный срок продолжительностью 28 месяцев, сообщает L'Equipe.

По информации следствия, Аль-Хелаифи в 2014 и 2015 годах предоставил бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве подкупа. В то время Вальке повлиял на продажу телевизионных прав на соревнования под эгидой ФИФА, включая чемпионаты мира 2026 и 2030 годов. Права были проданы компании на Ближнем Востоке, которой руководит Аль-Хелаифи. Во время расследования президент «ПСЖ» был избран членом исполкома УЕФА.

В их отношении в 2017 году генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) возбудила уголовное дело.

Ранее появилась информация, что Аль-Хелаифи заплатил более миллиона долларов в рамках мирового соглашения, после чего прокуратура сняла с него часть обвинений в коррупции.