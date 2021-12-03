Умер последний из живших чемпионов мира 1954 года
Чемпион мира 1954 года в составе сборной Германии Хорст Эккель скончался 3 декабря.
Последнему из живших чемпионов мира 1954 года было 89 лет.
За национальную сборную ФРГ он провел 32 матча в период с 1952 по 1958 год.
На клубном уровне Эккель большую часть своей карьеры выступал за «Кайзерслаутерн», в составе которого становился чемпионом ФРГ в 1951 и 1953 годах.
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