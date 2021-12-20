Инфантино: «ЧМ раз в два года принесет дополнительные 4,4 миллиарда долларов за первый четырехлетний цикл»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, как проведение чемпионата мира раз в два года увеличит доходы.

«Независимые эксперты сообщили, что переход на чемпионат мира раз в два года принесет в совокупности дополнительные 4,4 миллиарда долларов дохода за первый четырехлетний цикл, — приводит слова главы сайт ФИФА. — Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями-членами ФИФА. Дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА с 6 миллионов до 25 миллионов долларов за первый четырехлетний цикл.

Наша цель — помочь сократить разрыв между членами ФИФА и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене".