Инфантино: «ЧМ раз в два года принесет дополнительные 4,4 миллиарда долларов за первый четырехлетний цикл»
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, как проведение чемпионата мира раз в два года увеличит доходы.
«Независимые эксперты сообщили, что переход на чемпионат мира раз в два года принесет в совокупности дополнительные 4,4 миллиарда долларов дохода за первый четырехлетний цикл, — приводит слова главы сайт ФИФА. — Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями-членами ФИФА. Дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА с 6 миллионов до 25 миллионов долларов за первый четырехлетний цикл.
Наша цель — помочь сократить разрыв между членами ФИФА и дать как можно большему количеству ассоциаций более реальные шансы выступать на мировой арене".
Напомним, что против проведения чемпионата мира каждые два года выступили УЕФА, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.
Дополнительная информация:
https://www.fifa.com/football-development/the-future-of-football/media-releases/feasibility-studies-point-to-strong-economic-returns-from-biennial-fifa-world-cup-cycle
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