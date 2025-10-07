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7 октября 2025, 20:20

Гаттузо — о матче со сборной Израиля: «Италия должна играть, иначе нам засчитают поражение»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо отметил, что команда не может бойкотировать матч с Израилем в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

Игра команд состоится 14 октября.

«Во вторник мы отправимся в Удине. Мы знаем, что там будет очень мало людей, и я понимаю ваше беспокойство. Но мы также знаем, что должны играть, иначе нам засчитают поражение со счетом 0:3. Конечно, грустно видеть, что происходит. Это душераздирающе», — цитирует Гаттузо Eurosport.it.

2 октября стало известно, что на последнем заседании совета ФИФА не обсуждали возможное отстранение израильских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.

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