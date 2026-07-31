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Сегодня, 07:44

В Федерации футбола США поддержали позицию КОНКАКАФ по поводу планов ФИФА

Павел Лопатко

Федерация футбола США прокомментировала позицию Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) по поводу намерения Международной федерации футбола (ФИФА) создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая займется продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.

«Федерация футбола США поддерживает КОНКАКАФ и ее членов», — говорится в сообщении организации.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагается продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола.

Это предложение поддерживается Thrive Capital, инвестиционной фирмой, основанной Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

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