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Сегодня, 06:54

В ФИФПРО раскритиковали предложение ФИФА продавать права на проведение чемпионата мира

Павел Лопатко
ФИФПРО.
Фото Getty Images

Европейское подразделение Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПРО) прокомментировало намерение Международной федерации футбола (ФИФА) создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая займется продажей коммерческих прав ФИФА и операционной деятельностью по проведению турниров.

«FIFPRO Europe с глубокой обеспокоенностью отмечает предложение о трансформации чемпионата мира и других соревнований ФИФА в инвестиционные активы для частного капитала — шаг, который фундаментально и необратимо изменит стимулы, лежащие в основе соревнований, в которых игроки работают, соревнуются и строят свою карьеру.

Учитывая потенциально далеко идущие последствия этого предложения для благополучия игроков, международного календаря матчей и будущего управления игрой, особенно тревожно, что проект такого масштаба был разработан в значительной степени за закрытыми дверями и доведен до соглашения без какого-либо значимого взаимодействия с теми, кого это затрагивает больше всего.

Решение обойти механизмы диалога, недавно установленные между ФИФА и ФИФПРО, только усиливает эти опасения. Это предложение также вызывает фундаментальные опасения по поводу будущего управления мировым футболом и целостности игры.

Участие заинтересованных сторон в принятии решений ФИФА всегда было ограниченным. Оно не должно теперь быть вытеснено коммерческим влиянием, позволяя финансовым интересам перевешивать голоса тех, кто играет, поддерживает и сохраняет игру. FIFPRO Europe не может — и никогда не будет — поддерживать такую модель.

Внутри ФИФА ни ФИФПРО, ни игроки не имеют права голоса. Однако они будут жить с последствиями этих решений еще долго после того, как нынешнее руководство ФИФА уйдет.

FIFPRO Europe готова сотрудничать с каждым институтом и заинтересованной стороной, стремящейся защитить как интересы игроков, так и долгосрочную целостность игры. Будущее футбола заслуживает не меньшего. И игроки, которые будут его формировать, тоже», — говорится в заявлении.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагается продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола.

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