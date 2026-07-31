Глава ФИФА Инфантино назвал ЧМ-2030 в Марокко «лучшим в истории»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что чемпионат мира по футболу 2030 года в Марокко станет лучшим в истории.

Об этом 56-летний футбольный функционер заявил во время визита в страну для участия в праздновании Дня трона 30 июля.

«Марокканцы — страстные любители футбола, которые с радостью и энтузиазмом празднуют успехи своей национальной сборной. Чемпионат мира-2030 станет, без сомнения, лучшим в истории, потому что пройдет в самой красивой из всех стран — Марокко», — приводит слова Инфантино COPE.

Ранее журналист Ромен Молина сообщил, что швейцарец может быть уволен с поста президента ФИФА.

ЧМ-2030 пройдет с 13 июня по 21 июля в Испании, Португалии и Марокко. Матчи открытия турнира состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.