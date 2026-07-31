Алонсо выступил против продажи прав на ЧМ: «Футбол — для людей. Он не должен находиться в частных руках»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал намерение президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«Футбол — для людей. Он не должен находиться в частных руках. Надеюсь, этого не произойдет и мы сохраним игру такой же привлекательной и аутентичной, какой мы все ее полюбили и любим», — приводит слова Алонсо The Touchline.

Ранее УЕФА и КОНКАКАФ единогласно выступили против предлагаемых реформ.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру FIFA Forward Enterprise, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. При этом ФИФА сохранит единоличный контроль над FFE и исключительные полномочия в вопросах управления футболом, соревнований и календаря. Предполагается продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола.

31 июля в организации заявили, что без поддержки большинства национальных ассоциаций коммерческая деятельность ФИФА останется без изменений, а FIFA Forward Enterprise создана не будет.