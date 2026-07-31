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Сегодня, 13:52

Тюкавин назвал классным чемпионат мира-2026

Сергей Ярошенко

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями от чемпионата мира-2026.

«Это классный чемпионат. Ну да, классный чемпионат и тот же матч, который мне запомнился, когда Аргентина с Египтом играла, когда Аргентина проигрывала и за 20 минут забила и выиграла. Это самый яркий момент, который был. С того момента я начал переживать за Лионеля Месси и хотел, чтобы он уже выиграл. Понятно, что был в Португалии с Роналду но что-то...» — сказал Тюкавин в интервью Андрею Аршавину и Никите Филатову на канале FONBET.

В финале турнира сборная Аргентины уступила Испании в дополнительное время со счетом 0:1.

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