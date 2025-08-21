Норвежцы направят доходы от матча с Израилем на помощь жителям сектора Газа

Президент Норвежской футбольной ассоциации Лиз Клавенесс заявила, что доходы от матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против сборной Израиля будут направлены на помощь жителям сектора Газа.

«Ни у нас, ни у других организаций не может быть безразличного отношения к гуманитарным страданиям и непропорциональным нападениям, которым гражданское население в секторе Газа подвергается на протяжении длительного времени», — цитирует РИА «Новости» интервью Клавенесс NRK.

Деньги поступят на счет одной из гуманитарных организациий, которая работает в секторе Газа.

Матч сборных Норвегии и Израиля запланирован на 11 октября. Норвежцы лидируют в группе I отборочного турнира ЧМ-2026, набрав в четырех матчах 12 очков. У сборной Израиля шесть очков после трех матчей, она занимает второе место.