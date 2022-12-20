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Правительство Испании выделило 7,5 миллионов евро на подготовку заявки на проведение ЧМ-2030

Анна Горшкова
Корреспондент
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Совет министров Испании одобрил выделение гранта в размере 7,5 миллионов евро Федерации футбола Испании (RFEF) на подготовку заявки на проведение ЧМ-2030.

Пресс-секретарь правительства Исабель Родригес сообщали об этой мере на пресс-конференции после заседания кабинета министров.

«Теперь, когда чемпионат мира по футболу закончился, Испания готовится к чемпионату мира 2030 года, на который наша страна претендует вместе с Португалией и Украиной. В этой тройке, которая рвется в бой. Мы — хорошая команда, и мы уверены в качестве нашей кандидатуры», — приводит слова Родригес Marca.

Сообщается, что субсидия будет направлена на финансирование мероприятий по популяризации кандидатуры как в Испании, так и в других странах, создание технического координационного бюро и развитие инфраструктуры.

В октябре стало известно, что Украина включена в совместную заявку с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030 по футболу. Последние две страны официально подали заявку в июле 2022 года.

Выбор места проведения ЧМ-2030 должен состояться на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

Источник: Marca
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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