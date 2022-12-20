Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 13:50

Источник: Инфантино рассматривает возможность проведения ЧМ раз в три года

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность проведения чемпионата мира по футболу раз в три года, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Инфантино доволен проведением турнира в Катаре и уверен, что проведение ЧМ зимой значительно изменило ситуацию. Он думает, что у футбола есть потенциал для дальнейшего роста и глобализации.

Отмечается, что был поставлен рекорд по доходам. ФИФА получила 6,2 миллиардов фунтов, что было на 840 миллионов фунтов больше, чем по итогам ЧМ-2018.

Теперь Инфантино хочет, чтобы ЧМ проходил каждые три года. В годы между ЧМ будет проходить клубный чемпионат мира, на котором с 2025 года будет 32 команды. Также будут континентальные турниры.

Изменения возможны только после ЧМ-2030, так как переговоры о международном футбольном календаре на период с 2024 по 2030 год уже практически завершены.

Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
4
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Newsweek рассказал о развертывании Россией непобедимого оружия
В Москве девятиклассник сломал нос учителю химии из-за замечания
Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран — о предложении проводить ЧМ зимой: «При минусовой температуре играть некомфортно»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости