Футбол
Чемпионат мира-2022
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира

20 декабря, 23:41

Маклаков заявил, что проводить ЧМ три раза в год — глупо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал желание президента ФИФА Джанни Инфантино проводить чемпионат мира по футболу каждые три года, а не четыре.

«Если проводить чемпионат мира раз в три года, может быть перенасыщение. Есть альтернатива — это Лига чемпионов. Она проходит ежегодно. И то порой спадает интерес после 1/4 или 1/8 финала. Остаются лидеры, и мы примерно предполагаем, как они будут играть друг против друга, потому что мы смотрим национальные чемпионаты. Не знаю. Мне кажется, что это глупо. Тогда давайте проводить Олимпиаду через два года. Аргумент что Бразилия и Аргентина будут чаще встречаться с европейскими сборными? Придумайте какой-нибудь кубок. А так нарушается целый ритм, к которому привыкли. Четыре года — это и селекционная вещь. Вдруг новый Месси придет именно на четвертый год, а уже чемпионат мира отыграли. Бывает же такое?» — приводит слова Маклаков «РБ Спорт».

Он также заявил, что нужно разобраться, что случилось с секундомерами на чемпионате мира в Катаре.

«Чем были вызваны такие добавки времени? Однажды до 15 минут. Порой затяжки времени не было, а его добавляли. Чтобы мы побольше насладились футболом? Нам сказали, что судьям была поставлена задача не стесняться добавлять время. А чем это было вызвано? Зрелищностью футбола? Он был зрелищным во всех матчах. А какие еще новшества? Отменить пенальти в финале, чтобы играли до гола? Чувствую, что вы — сторонник французской сборной. Я тоже болел за них. Но что делать? Пенальти — это возможность честно развести результат», — добавил Маклаков.

По информации издания Daily Mail, президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы мундиаль проходил каждые три года.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:3 по пенальти

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-maklakov-chempionat-mira-raz-v-tri-goda-e-to-glupo/
Футбол
Чемпионат мира по футболу
2
2
Чемпионат мира: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Правительство Испании выделило 7,5 миллиона евро на подготовку заявки на проведение ЧМ-2030
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости