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6 октября, 13:45

Полузащитник «Оренбурга» рассказал о желании сыграть на чемпионате мира-2022 в составе сборной Коста-Рики

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал о желании сыграть на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Коста-Рики.

— Коста-Рика через пару месяцев выступит на чемпионате мира в Катаре. Увидим ли мы вас на турнире?

— Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира. Я не исключение. Я стараюсь делать все хорошо, чтобы выйти на высокий уровень. К сожалению, от меня мало что зависит — решение будет принимать главный тренер сборной. Но я буду сражаться до последней минуты, чтобы попасть в финальный список игроков.

— Но вы с ноября прошлого года не вызываетесь в сборную. В чем причина?

— Я не знаю, мы никогда не обсуждали эту тему. Меня просто нет в списке — и все. Но я сделаю все, чтобы там оказаться. А если не попаду, то буду поддерживать своих товарищей и всех, кто поедет на чемпионат мира, — приводит слова Марина Metaratings.ru.

Сборная Коста-Рики попала в группу E, где сыграет с командами Германии, Испании и Японии. Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

На счету Марина десять матчей за национальную команду, в которых он отметился одним забитым мячом.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-orenburga-marin-budu-srazhatsya-do-posledney-minuty-chtoby-popast-na-chempionat-mira-1377447/
Чемпионат мира по футболу
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