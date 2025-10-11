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11 октября 2025, 22:33

Серб Митрович сравнялся со Станковичем по матчам за сборную

Алина Савинова

Сербский нападающий Александар Митрович вышел на поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Албании.

Для 31-летнего футболиста эта игра стала 103-й в составе национальной команды. По данному показателю он сравнялся с сербом Деяном Станковичем, который возглавляет «Спартак».

На счету Станковича 103 матча за национальную команду: 21 — за сборную Сербии и Черногории, 40 — за Югославию и 42 — за Сербию.

Рекордсменом по количеству игр за сборную Сербии является Душан Тадич (111).

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