Серб Митрович сравнялся со Станковичем по матчам за сборную

Сербский нападающий Александар Митрович вышел на поле в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Албании.

Для 31-летнего футболиста эта игра стала 103-й в составе национальной команды. По данному показателю он сравнялся с сербом Деяном Станковичем, который возглавляет «Спартак».

На счету Станковича 103 матча за национальную команду: 21 — за сборную Сербии и Черногории, 40 — за Югославию и 42 — за Сербию.

Рекордсменом по количеству игр за сборную Сербии является Душан Тадич (111).