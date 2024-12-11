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Роналду: «Мечта сбылась — Португалия примет чемпионат мира в 2030 году»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на выбор стран-хозяек чемпионата мира-2030.

Турнир пройдет в Марокко, Португалии и Испании. Еще три игры состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

«Мечта сбылась, Португалия примет чемпионат мира в 2030 году и наполнит нас гордостью. Вместе!» — написал Роналду в своих соцсетях.

В 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории.

Криштиану Роналду
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