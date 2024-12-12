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Сегодня, 04:57

Роналду: «ЧМ-2034 в Саудовской Аравии станет историческим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выбор Саудовской Аравии страной-хозякой чемпионата мира по футболу 2034 года.
«Поздравляю всех моих друзей в Саудовской Аравии. Я знаю, как вы все гордитесь сегодня, и я уверен, что ЧМ-2034 будет историческим», — написал Роналду в соцсети X.

Турнир пройдет на 15 стадионах в пяти городах страны зимой из-за климатических особенностей региона.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 примут шесть стран: Марокко, Португалия, Испания, Уругвай, Парагвай и Аргентина.

Кубок мира ФИФА. ФИФА объявила о проведении чемпионата мира 2034 года в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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