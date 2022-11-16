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Сегодня, 18:07

Мяч, которым Марадона забил легендарной гол рукой в ворота Англии, продан на аукционе за 2 миллиона фунтов

Иван Шитик
Корреспондент
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Мяч, которым был забит один из самых известных голов в истории футбола, был продан с аукциона за 2 миллиона фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

Речь идет о голе, вошедшем в историю под названием «рука бога». Он был забит нападающим сборной Аргентины Диего Марадоной в матче 1/4 финала чемпионата мира-1986 в ворота сборной Англии (2:1).

Мяч решил продать Али Бин Насер из Туниса, который судил ту встречу. «Этот мяч — часть международной футбольной истории. Кажется, пришло время поделиться им со всем миром», — сказал бывший судья.

В мае этого года футболку Марадоны, в которой аргентинец забил этот гол, продали на аукционе за 9,28 миллиона долларов.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Диего Марадона
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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