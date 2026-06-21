Эквадор не выигрывает в последних четырех матчах чемпионатов мира

Сборная Эквадора сыграла вничью со сборной Кюрасао (0:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Команда, представляющая КОНМЕБОЛ, не может выиграть в последних четырех матчах чемпионатов мира. На турнире в 2022 году она сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и проиграла Сенегалу (1:2), а на ЧМ-2026 также уступила Кот-д'Ивуару (0:1).

Сборная Эквадора (одно очко после двух матчей) занимает третье место в таблице группы F ЧМ-2026. 25 июня она сыграет со сборной Германии.