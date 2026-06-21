Вратарь сборной Кюрасао Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сэйвов

Голкипер национальной команды Кюрасао Элой Ром отметился 15 сэйвами во время матча со сборной Эквадора (0:0) во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

37-летний Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов за один матч без учета дополнительного времени.

При этом рекорд с учетом дополнительного времени принадлежит американцу Тиму Ховарду (16 сэйвов в матче с Бельгией (1:2 доп. время) в 1/8 финала ЧМ-2014).

Элой Ром был признан лучшим игроком матча Эквадор — Кюрасао.