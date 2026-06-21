Тренер сборной Эквадора Беккасесе после ничьей с Кюрасао: «Есть вещи в футболе, которые невозможно объяснить»

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе прокомментировал ничью со сборной Кюрасао (0:0) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Есть вещи в футболе, которые невозможно объяснить. Мы хотели победить. Мы этого не сделали. Я тот, кто несет ответственность, и я сказал своей команде: «Если вы выкладываетесь полностью, боретесь, у меня нет претензий». Пока мы живы, мы будем продолжать выкладываться полностью. Мы очень едины. Мы как семья. Никто не говорил, что будет легко. Команда заслужила большего, чем получила. И я тот, кто несет за это ответственность», — цитирует 45-летнего аргентинца AP.

Эквадор (одно очко после двух матчей) занимает третье место в таблице группы E ЧМ-2026. 25 июня он сыграет с Германией.