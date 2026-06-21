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Сегодня, 06:44

Ром: «Думаю, теперь мне нужна статуя на Кюрасао»

Павел Лопатко

Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром прокомментировал ничью со сборной Эквадора (0:0) во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Это будет безумное воспоминание. Ты не думаешь об этом, когда делаешь это, но, конечно, это будет то, к чему ты будешь возвращаться. Для меня как вратаря это почти идеальный матч. Думаю, теперь мне нужна статуя на Кюрасао (смеется. — Прим. «СЭ»)», — цитирует 37-летнего голкипера AP.

Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов за один матч без учета дополнительного времени (15). Его признали лучшим игроком встречи Эквадор — Кюрасао.

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