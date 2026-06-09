Опубликован список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу за всю историю

Рейтинг лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу возглавляет немецкий нападающий Мирослав Клозе. Также в тройку входят бразилец Роналдо и немец Герд Мюллер.

«СЭ» публикует список игроков, которые забили больше всего голов на ЧМ за всю историю турнира.

Список лучших бомбардиров ЧМ по футболу

1. Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов

2. Роналдо (Бразилия) — 15 голов

3. Герд Мюллер (Германия) — 14 голов

4. Лионель Месси (Аргентина) / Жюст Фонтен (Франция) — 13 голов

5. Пеле (Бразилия) / Килиан Мбаппе (Франция) — 12 голов

6. Юрген Клинсман (Германия) / Шандор Кочиш (Венгрия) — 11 голов

7. Хельмут Ран (Германия) / Габриэль Батистута (Аргентина) / Гари Линекер (Англия) / Теофило Кубильяс (Перу) / Томас Мюллер (Германия) / Гжегож Лято (Польша) — 10 голов

8. Эйсебио (Португалия) / Кристиан Вьери (Италия) / Вава (Бразилия), Давид Вилья (Испания) / Паоло Росси (Италия) / Жаирзиньо (Бразилия) / Роберто Баджо (Италия) / Карл-Хайнц Румменигге (Германия) / Уве Зеелер (Германия) — 9 голов

9. Гильермо Стабиле (Аргентина), Леонидас (Бразилия) / Адемир (Бразилия) / Оскар Мигес (Уругвай) / Гарри Кейн (Англия) / Неймар (Бразилия) / Ривалдо (Бразилия) / Руди Феллер (Германия) / Диего Марадона (Аргентина) / Криштиану Роналду (Португалия) — 8 голов

10. Олдржих Неедлы (Чехословакия) / Лайош Тихи (Венгрия) / Карека (Бразилия) / Анджей Шармах (Польша) / Джонни Реп (Нидерланды) / Ханс Шефер (Германия) / Луис Суарес (Уругвай) — 7 голов