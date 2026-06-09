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Список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу

Опубликован список лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу за всю историю
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирослав Клозе.
Фото Getty Images

Рейтинг лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу возглавляет немецкий нападающий Мирослав Клозе. Также в тройку входят бразилец Роналдо и немец Герд Мюллер.

«СЭ» публикует список игроков, которые забили больше всего голов на ЧМ за всю историю турнира.

Список лучших бомбардиров ЧМ по футболу

1. Мирослав Клозе (Германия) — 16 голов

2. Роналдо (Бразилия) — 15 голов

3. Герд Мюллер (Германия) — 14 голов

4. Лионель Месси (Аргентина) / Жюст Фонтен (Франция) — 13 голов

5. Пеле (Бразилия) / Килиан Мбаппе (Франция) — 12 голов

6. Юрген Клинсман (Германия) / Шандор Кочиш (Венгрия) — 11 голов

7. Хельмут Ран (Германия) / Габриэль Батистута (Аргентина) / Гари Линекер (Англия) / Теофило Кубильяс (Перу) / Томас Мюллер (Германия) / Гжегож Лято (Польша) — 10 голов

8. Эйсебио (Португалия) / Кристиан Вьери (Италия) / Вава (Бразилия), Давид Вилья (Испания) / Паоло Росси (Италия) / Жаирзиньо (Бразилия) / Роберто Баджо (Италия) / Карл-Хайнц Румменигге (Германия) / Уве Зеелер (Германия) — 9 голов

9. Гильермо Стабиле (Аргентина), Леонидас (Бразилия) / Адемир (Бразилия) / Оскар Мигес (Уругвай) / Гарри Кейн (Англия) / Неймар (Бразилия) / Ривалдо (Бразилия) / Руди Феллер (Германия) / Диего Марадона (Аргентина) / Криштиану Роналду (Португалия) — 8 голов

10. Олдржих Неедлы (Чехословакия) / Лайош Тихи (Венгрия) / Карека (Бразилия) / Анджей Шармах (Польша) / Джонни Реп (Нидерланды) / Ханс Шефер (Германия) / Луис Суарес (Уругвай) — 7 голов

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