Испания всухую победила Грузию, Турция разгромила Болгарию
Сборная Испании дома обыграла Грузию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:0.
У хозяев забили Йереми Пино и Микель Ойярсабаль, Ферран Торрес не реализовал пенальти в первом тайме встречи.
В параллельном матче Турция на выезде разгромила Болгарию — 6:1. У гостей дважды отличился Кенан Йылдыз, по одному голу у Арды Гюлера, Зеки Челика и Ифрана Кахведжи, еще один мяч в свои ворота забил защитник хозяев Виктор Попов. Единственный гол Болгарии на счету Радослава Кирилова.
После трех туров сборная Испании возглавляет таблицу группы E с 9 очками, Турция идет на второй строчке с 6 очками, Грузия занимает третье место с 3 очками. Болгария, проигравшая все три матча, идет на последней, четвертой строчке.
В следующем туре Испания сыграет дома с Болгарией, а Турция примет на своем поле Грузию. Оба матча состоятся 14 октября.
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