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11 октября 2025, 23:40

Испания всухую победила Грузию, Турция разгромила Болгарию

Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль и вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили.
Фото Reuters

Сборная Испании дома обыграла Грузию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:0.

У хозяев забили Йереми Пино и Микель Ойярсабаль, Ферран Торрес не реализовал пенальти в первом тайме встречи.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
11 октября 2025, 21:45. Мануэль Мартинес Валеро (Эльче)
Испания
2:0
Грузия
В параллельном матче Турция на выезде разгромила Болгарию — 6:1. У гостей дважды отличился Кенан Йылдыз, по одному голу у Арды Гюлера, Зеки Челика и Ифрана Кахведжи, еще один мяч в свои ворота забил защитник хозяев Виктор Попов. Единственный гол Болгарии на счету Радослава Кирилова.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
11 октября 2025, 21:45. Васил Левски (София)
Болгария
1:6
Турция

После трех туров сборная Испании возглавляет таблицу группы E с 9 очками, Турция идет на второй строчке с 6 очками, Грузия занимает третье место с 3 очками. Болгария, проигравшая все три матча, идет на последней, четвертой строчке.

В следующем туре Испания сыграет дома с Болгарией, а Турция примет на своем поле Грузию. Оба матча состоятся 14 октября.

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