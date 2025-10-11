Испания всухую победила Грузию, Турция разгромила Болгарию

Сборная Испании дома обыграла Грузию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 2:0.

У хозяев забили Йереми Пино и Микель Ойярсабаль, Ферран Торрес не реализовал пенальти в первом тайме встречи.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

11 октября 2025, 21:45. Мануэль Мартинес Валеро (Эльче)

В параллельном матче Турция на выезде разгромила Болгарию — 6:1. У гостей дважды отличился Кенан Йылдыз, по одному голу у Арды Гюлера, Зеки Челика и Ифрана Кахведжи, еще один мяч в свои ворота забил защитник хозяев Виктор Попов. Единственный гол Болгарии на счету Радослава Кирилова.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

11 октября 2025, 21:45. Васил Левски (София)

После трех туров сборная Испании возглавляет таблицу группы E с 9 очками, Турция идет на второй строчке с 6 очками, Грузия занимает третье место с 3 очками. Болгария, проигравшая все три матча, идет на последней, четвертой строчке.

В следующем туре Испания сыграет дома с Болгарией, а Турция примет на своем поле Грузию. Оба матча состоятся 14 октября.