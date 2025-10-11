Роналду не реализовал пенальти в матче Португалия — Ирландия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Ирландии.

На 75-й минуте 40-летний футболист отправил мяч с 11-метровой отметки по центру ворот соперника, однако голкипер сборной Ирландии Куивин Келлехер смог отразить удар.

9 сентября Роналду забил гол с пенальти на турнире против команды Венгрии (3:2) и повторил рекорд по забитым мячам в отборочных турнирах чемпионатов мира, сравнявшись с форвардом сборной Гватемалы Карлосом Руисом (39 голов).