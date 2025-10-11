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11 октября 2025, 23:21

Роналду не реализовал пенальти в матче Португалия — Ирландия

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Ирландии.

На 75-й минуте 40-летний футболист отправил мяч с 11-метровой отметки по центру ворот соперника, однако голкипер сборной Ирландии Куивин Келлехер смог отразить удар.

9 сентября Роналду забил гол с пенальти на турнире против команды Венгрии (3:2) и повторил рекорд по забитым мячам в отборочных турнирах чемпионатов мира, сравнявшись с форвардом сборной Гватемалы Карлосом Руисом (39 голов).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.
11 октября 2025, 21:45. Жозе Алваладе (Лиссабон)
Португалия
1:0
Ирландия

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