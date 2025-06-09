Хорватия и Чехия сыграют в отборе чемпионата мира 2026 9 июня

Сборные Хорватии и Чехии сыграют в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в понедельник, 9 июня. Игра состоится на стадионе «Опус-Арена» в Осиеке (Хорватия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Хорватия — Чехия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

09 июня 2025, 21:45. Opus Arena (Осиек)

В группе L Хорватия набрала три очка и занимает третье место в группе, Чехия с девятью баллами идет на первой строчке.

Ответный матч пройдет 9 октября.

ЧЧ-2026 состоится в США, Канаде и Мексике.

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