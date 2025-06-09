Италия и Молдавия сыграют в отборе чемпионата мира 2026 9 июня

Сборные Италии и Молдавии сыграют в рамках 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в понедельник, 9 июня. Игра состоится на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи Италия — Молдавия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

09 июня 2025, 21:45. Мапеи - Читта-дель-Триколоре (Реджо-Эмилия)

В группе I соперники не смогли набрать ни одного очка и занимают четвертое и пятое место соответственно.

Ответный матч пройдет 13 ноября.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

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