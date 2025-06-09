Италия — Молдавия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Италия и Молдавия сыграют в отборе чемпионата мира 2026 9 июня
Сборные Италии и Молдавии сыграют в рамках 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 в понедельник, 9 июня. Игра состоится на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события встречи Италия — Молдавия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке.
В группе I соперники не смогли набрать ни одного очка и занимают четвертое и пятое место соответственно.
Ответный матч пройдет 13 ноября.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
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