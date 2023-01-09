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Сегодня, 09:08

Гвардиол: «Для меня Месси является лучшим игроком, против которого я выступал»

Гвардиол поделился мнением об игре против Месси
Виктория Кравченко
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Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол поделился мнением об игре против аргентинского форварда Лионеля Месси на ЧМ-2022 в Катаре.

«В полуфинале чемпионата мира было сложнее обороняться против Месси, чем это было в нашей игре против «ПСЖ». Это совсем другое — у Лионеля совсем другие функции в клубе по сравнению со сборной. Он был мотивирован последним шансом выиграть ЧМ. Для меня Месси является лучшим игроком, против которого я выступал», — сказал Гвардиол Bild.

Аргентина и Хорватия встречались на ЧМ-2022 в полуфинале, где аргентинцы победили со счетом 3:0.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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